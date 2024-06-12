غرفة المدينة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - غرفة المدينةالمنورة طرحت عبر منصة استثمارات المدينة فرصا استثمارية متاحة للقطاع الخاص، لتسهم في التنمية والخدمات المقدمة بالمنطقة. تتمثل الفرص المتاحة للاستثمار بالمدينة المنورة، في إنشاء وتشغيل وصيانة مجمع تجاري بشارع عبدالله بن ربيعة بحي الملك فهد، علي مساحة 3,319 مترا مربعا، وإنشاء وتشغيل وصيانة مجمع ورشة بالمنطقة الصناعية بمحافظة بدر بمساحة 4,781,84 مترا مربعا. ودعت الغرفة الراغبين في الاستثمار والاطلاع على مزيد من الفرص الاستثمارية، إلى الدخول لمنصة استثمارات المدينة عبر الرابط التالي: http://investmadinah.sa/GovInvs/list .

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