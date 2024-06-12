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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - الصندوق الزراعي عقد عبر الاتصال المرئي ورشة عمل افتراضية بعنوان «القطاعات الاستثمارية الزراعية المستهدفة في المملكة والقارة الأفريقية»، بمشاركة عدد من المستثمرين السعوديين والأجانب والشركات الأجنبية.

واستعرضت الورشة الحلول التمويلية التي يقدمها صندوق التنمية الزراعية، وكيفية الاستفادة منها محليا وخارجيا.

كما سلطت الورشة الضوء على وسائل الدعم المقدمة في مجال تعزيز الأمن الغذائي، والاستثمار المستدام في الأعمال الزراعية، إضافة إلى التعريف ببرنامج الصندوق للاستثمار الزراعي الخارجي.

كما تطرقت الورشة إلى تمويل المستثمرين الأجانب، والاستفادة من التسهيلات الائتمانية التي يقدمها الصندوق.

واستهدفت الورشة المشاركين الذين يمثلون الشركات الزراعية الأفريقية المسجلة في المملكة، والشركات الزراعية السعودية التي تتطلع إلى توسيع عملياتها في أفريقيا، والجهات المعنية بتسهيل الاستثمار الزراعي خارجيا ومحليا، إضافة إلى عدد من المستثمرين والمهتمين بمعرفة خيارات التمويل المتاحة.