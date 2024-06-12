أرامكو السعودية تكمل الطرح الثانوي العام لأسهمها العادية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت شركة الزيت العربية السعودية «أرامكو السعودية» إتمام عملية الطرح العام الثانوي لأسهم عادية في الشركة.

وأوضح رئيس أرامكو السعودية كبير الإداريين التنفيذيين أمين الناصر، أن هذا الطرح يحقق أهداف تنويع وتوسيع قاعدة مساهمي أرامكو السعودية من خلال استقطابه لمشاركة قوية من مستثمرين دوليين ومحليين جدد، مما يعزز بدروره من سيولة الأسهم بشكل أكبر، مرحبا بالمساهمين الجدد من المؤسسات من جميع أنحاء العالم، معربا عن فخره وامتنانه للثقة المستمرة من المؤسسات المحلية والمستثمرين الأفراد.

وقال «إن نجاح هذا الطرح يظهر سجلنا الحافل في الأداء التشغيلي والمالي منذ الطرح العام الأولي القياسي في عام 2019م، كما أنه يعكس الإدراك الدولي المتزايد بنقاط قوتنا التنافسية، واستراتيجية نمونا على المدى البعيد عبر محفظة عالمية آخذة في التوسع، ويسلّط الضوء كذلك على الثقة في قدرتنا على التنفيذ الناجح لأعمالنا عبر سلسلة قيمة الطاقة في قطاع التنقيب والإنتاج وقطاع التكرير والكيميائيات والتسويق المتكامل ومصادر الطاقة الجديدة بما في ذلك المشاريع منخفضة الكربون.

وتم من خلال الطرح بيع 1.545 مليار سهم من أسهم الشركة وتمثل حوالي 0.64% من الأسهم المصدرة للشركة، حيث يعد أكبر طرح ثانوي في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا منذ عام 2000م، وأكبر عملية طرح لأسهم في منطقة الشرق الأوسط بعد الطرح العام الأولي الذي أجرته الشركة في عام 2019م.

وبلغ سعر الطرح النهائي للمكتتبين الأفراد وللمؤسسات المكتتبة 27.25 ريالا لكل سهم من أسهم الطرح.

وتم الاكتتاب بالأسهم المخصصة للمكتتبين الأفراد بالكامل، حيث بلغ عدد المكتتبين الأفراد 1,331,915 مكتتبا. وبناء عليه، سيتم تخصيص نسبة 10% من أسهم الطرح (باستثناء الأسهم الصادرة بموجب خيار التخصيص الإضافي) للمكتتبين الأفراد وسيتم تخصيص نسبة الـ90% المتبقية من أسهم الطرح للمؤسسات المكتتبة.

وأشارت أرامكو إلى تعديل هيكلة مليكة الشركة بعد الطرح، حيث تمتلك فئات من الجمهور أسهمًا في الشركة وهم؛ المستثمرين من المؤسسات الدولية بحوالي 0.73% من الأسهم المصدرة، والمستثمرين من المؤسسات المحلية بحوالي 0.89% من الأسهم المصدرة، والأفراد بحوالي 0.76% من الأسهم المصدرة، وتشكل نسبة ملكية باقي المساهمين في الشركة، بما في ذلك حكومة المملكة حوالي 97.62% من الأسهم المُصدرة.

ويشمل المستثمرون من المؤسسات الدولية والمحلية المؤسسات التي قامت بشراء أسهم في الشركة من خلال الطرح العام الأولي، أو الطرح، أو من خلال شراء أسهم مباشرة من خلال السوق بعد إتمام الطرح العام الأولي، ويشمل المستثمرون الأفراد الأشخاص، بمن فيهم الأشخاص من ذوي الملاءة المالية العالية باستثناء التنفيذيين وأعضاء مجلس الإدارة وغيرهم من الأشخاص الذين عادة ما يعتبرون من الأشخاص المطلعين، الذين قاموا بشراء أسهم في الشركة من خلال الطرح العام الأولي، أو الطرح، أو من خلال شراء أسهم مباشرة من خلال السوق بعد إتمام الطرح العام الأولي.

أما ملكية باقي أسهم الشركة، فهي تشمل؛ الأسهم المملوكة من الحكومة، والأسهم التي اشترتها الشركات المملوكة من الحكومة أو التابعة أو المرتبطة بالحكومة، أو الأسهم التي تم تحويلها لها، والأسهم المملوكة من قبل التنفيذيين وأعضاء مجلس الإدارة وغيرهم من الأشخاص الذين عادة ما يعتبرون من الأشخاص المطلعين، و 163.758.663 سهمًا مملوكة كأسهم خزينة.