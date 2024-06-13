شكرا لقرائتكم خبر عن وزير السياحة والآثار يشارك فى الاحتفال بالعيد الوطنى لروسيا الاتحادية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نيابة عن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، شارك، مساء اليوم، أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، فى الاحتفال الذى أقامته سفارة روسيا الاتحادية بالقاهرة بمناسبة العيد الوطنى لروسيا الاتحادية.

وشارك فى حضور الاحتفال الدكتور علي مصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، وفى كلمته التى ألقاها، تحدث Georgiy Y. BORISENKO سفير روسيا الاتحادية فى مصر، عن التطور الكبير الذى تشهده العلاقات الثنائية بين روسيا ومصر فى العديد من مجالات التعاون المشتركة.

وأعرب عن سعادتهم بانضمام جمهورية مصر العربية إلى مجموعة البريكس، لافتاً إلى تقديم روسيا بصفتها رئيسة هذه المجموعة هذا العام، المساعدة للقاهرة من أجل مشاركتها الواسعة في الأنشطة المشتركة.

وأشار إلى أن هناك ملايين من السائحين الروس الذين يحرصون على زيارة مصر للتمتع بشواطئها الدافئة وشمسها المشرقة، بالإضافة إلى مشاهدة الآثار التي لا مثيل لها وخاصة في ظل حسن الاستقبال والضيافة المصرية المعروفة.

وعلى هامش مشاركته في هذا الاحتفال، التقى أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، وسفير روسيا الاتحادية فى مصر، فى لقاء قصير، تحدثوا خلاله عن سبل التعاون لزيادة حجم الحركة السياحية الوافدة لمصر من روسيا بصورة أكبر.

وحرص الوزير، خلال هذا اللقاء، على استعراض أبرز المستجدات التي تشهدها صناعة السياحة في مصر خلال الفترة الأخيرة، وعرض مؤشرات الحركة السياحية الوافدة لمصر لاسيما من روسيا.

وأشار إلى الحملات الترويجية المشتركة التى تقوم الوزارة ممثلة فى الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى بتنفيذها بالتعاون مع شركاء المهنة ومنها مع منظمى الرحلات الروس للترويج لمصر بصورة أكبر فى السوق الروسى.