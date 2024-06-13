شكرا لقرائتكم خبر عن صعود 12 قطاعًا بالبورصة بجلسة الأربعاء على رأسها "التعليم" بنسبة 3% والان مع تفاصيل الخبر

تباين أداء مؤشرات قطاعات البورصة المصرية ، خلال تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ ارتفع 12 قطاعًا على رأسها الخدمات التعليمية بنسبة 3%، أعقبه قطاع التجارة والموزعون بنسبة 1.9%، يليه قطاعا المنسوجات والسلع المعمرة والبنوك بنسبة 1.3%، وصعد قطاع خدمات النقل والشحن بنسبة 1.2%، وقفزت قطاعات مواد البناء، والعقارات، والخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 1.1%.

وزاد قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 1%، وأخيرًا قطاعات السياحة والترفيه، والخدمات المالية غير المصرفية ، والطاقة والخدمات المساندة بنسبة 0.5%، 0.3%، 0.2%، على التوالى، فيما تراجعت 4 قطاعات على رأسها الأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 1.2%، وهبط قطاع الموارد الأساسية بنسبة 0.5%، وانخفض قطاعا الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات، والرعاية الصحية والأدوية بنسبة 0.2%، 0.1%، على التوالي.

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة الأربعاء، بارتفاع جماعى للمؤشرات للجلسة الثالثة على التوالى، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب فيما مالت تعاملات الأجانب للبيع، وسط تداولات بلغت 2 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقى 7 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.770 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 680.9 مليون ورقة مالية بقيمة 2 مليار جنيه، عبر تنفيذ 68.2 ألف عملية لعدد 200 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 86.6% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 8.09%، والعرب على 5.3%، واستحوذت المؤسسات على 22.64% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 77.35%.

ومالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 60.5 مليون جنيه، 5.6 مليون جنيه، 95.8 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 16.5 مليون جنيه، 104.8 مليون جنيه، 40.7 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.20% ليغلق عند مستوى 26133 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.11% ليغلق عند مستوى 31970 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.20% ليغلق عند مستوى 11293 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 2.25% ليغلق عند مستوى 5868 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 1.61% ليغلق عند مستوى 8455 نقطة، وزاد مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.54% ليغلق عند مستوى 2554 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 0.11% ليغلق عند مستوى 6458 نقطة، وقفز مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.84% ليغلق عند مستوى 1683 نقطة.