شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على حقوق مستخدمى الاتصالات فى إصلاح الأعطال وانقطاع الخدمة والان مع تفاصيل الخبر

تلتزم الشركات مقدمة خدمات الاتصالات بالمحددات والمعايير الدولية وتوصيات الاتحاد الدولي للاتصالات ITU الخاصة بجودة الخدمة، بالإضافة إلى المعايير المعتمدة من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات من خلال التراخيص التي يتم إصدارها لكل شركة حسب طبيعة كل خدمة.

وحدد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات حقوق المستخدمين فيما يتعلق بإصلاح الأعطال أو انقطاع الخدمة، وفيما يخص الصيانات المخطط لها للشبكات والأنظمة التابعة للشركات، تلتزم الشركات بإخطار المستخدمين بموعد تلك الصيانات بوقتٍ كافٍ قبل إجرائها.

أما عن الأعطال الفردية، فتلتزم الشركات بإصلاح أعطال العملاء خلال مدة لا تتجاوز 48 ساعة، مع تعويضك عن فترة الانقطاع إذا كان سبب العُطل يرجع إلى الشركة.

أما في حالة الأعطال الجماعية، تلتزم الشركة بتعويضك عن المدة التي انقطعت فيها الخدمة وذلك عن طريق إعفائك من الاشتراك عن فترة الانقطاع أو عن طريق إضافة دقائق أو وحدات إلى حسابك.

مع العلم أن حالات قيام الشركة مقدمة الخدمة بتعويضك لا يشمل أي أعطال خارجة عن إرادتها بسبب الظروف الطارئة والقوة القاهرة.

كان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قد قام بتغريم مقدمي خدمات المحمول بمبلغ 33 مليون جنيه مصري عن تجاوز معايير ومحددات جودة خدمات التليفون المحمول خلال الربع الأول من عام 2024.