شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أعلى السلع المتبادلة بين مصر والأردن عام 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصدت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تطور قيمة التبادل التجاري بين مصر والأردن لتصل إلى 864 مليون دولار عام 2023، بينما كانت نحو 990 مليـون دولار خلال عام 2022.

وتشير بيانات الجهاز إلى أن أهم المجموعات السلعية التي صدرتها مصر إلى الأردن خلال عام 2023، وفقا لما يلي.

-وقود وزيوت معدنية بقيمة 107 ملايين دولار.

-محضرات خضر وفواكه وأغذية بقيمة 73.4 مليون دولار.

-خضر وفواكه بقيمة 60.6 مليون دولار.

-آلات وأجهزة كهربائية بقيمة 40.6 مليون دولار.

-ملابس جاهزة بقيمة 41 مليون دولار.

وكانت أهم المجموعات السلعية التى استوردتها مصر من الأردن ما يلى:

- أسمدة بقيمة 105.6 مليون دولار.

- منتجات الصيدلة بقيمة 21.8 مليون دولار.

- لدائن ومصنوعاتها بقيمة 16 مليون دولار.

-مجموعات سلعية متنوعة بقيمة 48.6 مليون دولار.

وبلغت قيمة التحويلات الأردنية في مصر 415.3 مليون دولار خلال العام المالى 2022/2023 مقابل 792.9 مليون دولار خلال العام المالى 2021/ 2022، بينما بلغت قيمة تحويلات الأردنيين العاملين بمصر 5.6 مليون دولار خلال العام المالى 2022/2023، مقابل 9.6 مليون دولار خلال العام المالى 2021/2022.