شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد العربى للنفط: الاستثمار فى التعدين يساهم فى مضاعفة الصادرات المصرية والان مع تفاصيل الخبر

‏أكد المهندس عماد حمدي، الأمين العام للاتحاد العربي للنفط والمحاجر والمناجم والكيماويات، عضو مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، أن الاستثمار في مجال التعدين والثروات التعدينية في مصر يساهم في إنعاش الاقتصاد بشكل كبير، من خلال زيادة الصادرات، وتبوأ مصر مكانتها اللائقة فى المنطقة‬.

و‏أضاف عماد حمدي لـ"الخليج 365" أن مصر تمتلك ثروات هائلة في مجالات التعدين، وهي المطلوبة محليا وعالميا، وبالتالي فإن فتح المجال بشكل اكبر للقطاع الخاص، والمساهمة في التنقيب عن هذه الخامات وفي عقد شراكات واسعة مع الشركات في قطاع الأعمال العام والقطاع العام وشركات القطاع الخاص مهم للاستثمار في مجالات الخامات مثل الفوسفات والحجر الجاري والكوالين والرمال الزجاجية وتصنيع العديد من الصناعات التكنولوجية التي يحتاجها العالم خلال هذه المرحلة.

‏أضاف أن هناك العديد من الخامات المنتشرة في مصر، سواء في سيناء وفي الصحراء الشرقية والغربية وفي الصعيد كلها خامات استراتيجية، يمكن خلق بيئة استثمارية كبيرة فيها ومضاعفة الصادرات بشكل كبير بالإضافة إلى خلق مجتمعات عمرانية جديدة؛ لتنشيط الاقتصاد الوطني؛ مما يسهم في زيادة النمو بشكل كبير خاصة أن مصر تمتلك عمال مهرة وأيدي عاملة محترفة يمكنها العمل في تلك المجالات.