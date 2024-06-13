شكرا لقرائتكم خبر عن أوابك: ارتفاع عدد المشاريع المعلنة للهيدروجين بالدول العربية لـ103مشروعات والان مع تفاصيل الخبر

ذكر تقرير لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول "أوابك" أنه بات واضحاً العزم الدولي للاستثمار في الهيدروجين، وتم تجسيد ذلك من خلال ارتفاع عدد الدول التي أعدت خطط واستراتيجيات وطنية للهيدروجين إلى 49 دولة.

وأضاف تقرير تطورات الغاز الطبيعى المسال والهيدروجين، قد كانت بعض الدول العربية حاضرة وبقوة في المشهد العالمي للهيدروجين، واستطاعت في خلال فترة وجيزة توقيع عدة مذكرات تفاهم مع الشركاء الدوليين في مجال إنتاج واستغلال الهيدروجين، في خطوة تعكس الإرادة الحقيقية نحو تعزيز الحوار والتعاون الاستراتيجي بين الدول العربية والدول الأجنبية التي تربطهم بها علاقات اقتصادية راسخة.

وتابع التقرير الذى أعده المهندس وائل حامد خبير الصناعات الغازية بمنظمة "أوابك "قد أسفر ذلك عن ارتفاع عدد المشاريع المعلنة في الدول العربية حتى نهاية الربع الأول من عام 2024 إلى 103 مشروعاً، ولا شك أن نجاح الدول العربية في تجسيد هذه المشاريع، سيمكنها من لعب دور هام في السوق العالمي، والظفر بحصة جيدة من هذا السوق الواعد لتضيف إلى موقعها الريادي في أسواق الطاقة دوراً جديداً كمصدر للهيدروجين بجانب دورها التاريخي كمصدر عالمي لإمدادات النفط والغاز منذ عدة عقود.