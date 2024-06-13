شكرا لقرائتكم خبر عن مشروع أبو قير للمغذيات الزراعية.. مجمع صناعى جديد متكامل لإنتاج الأسمدة النيتروجينية والان مع تفاصيل الخبر

يأتى مشروع شمال أبو قير للمغذيات الزراعية والذى يعد واحداً من مشروعات القيمة المضافة للثروات الطبيعية، فى ظل توسع الطلب المحلى والعالمى على منتجاته من سماد نترات الأمونيوم والعمل على زيادة الرقعة الزراعية باستخدام التقنيات الحديثة والمغذيات الزراعية عالية الجودة وتماشياً مع توجهات نحو زيادة الرقعة الزراعية واستصلاح الأراضي الصحراوية تم تأسيس شركة شمال أبو قير للمغذيات الزراعية.

ويهدف مشروع شمال أبو قير للمغذيات الزراعية لإنشاء مجمع صناعي جديد متكامل لإنتاج الأسمدة النيتروجينية داخل مساحة الأرض الشاغرة بشركة راكتا والمملوكة للهيئة المصرية العامة للبترول والتى تقدر مساحتها بحوالي 80فدان وذلك لإنتاج الامونيا بطاقة 1200 طن / يوم ونترات الامونيوم بطاقة 2400 طن / يوم وذلك لتلبية احتياجات الأسواق المحلية من سماد نترات الأمونيوم مع تصدير الفائض للأسواق العالمية.

خلال شهر مايو 2023

قام المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية بوضع حجر الأساس لشركة شمال أبوقير للمغذيات الزراعية (مشروع إنتاج سماد نترات الأمونيوم)، حيث شهدت المهندس طارق الملا رئاسة اجتماع الجمعية التأسيسية لشركة شمال أبوقير للمغذيات الزراعية والتى تقام على قطعة الأرض المملوكة للهيئة المصرية العامة للبترول والملاصقة لشركة أبوقير للأسمدة، وذلك بحضور ممثلى المساهمين فى الشركة الجديدة.

ويعد مشروع أبو قير للمغذيات الزراعية إضافة قوية لشركة أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية وذلك حيث أن المشروع الجديد مشروع مهم للاقتصاد القومى ويحقق أهداف التوسع والتنوع فى استخدامه بالسوق المحلى، إلى جانب ما يحققه من توفير عوائد دولارية من تصدير منتجاته، وكذلك من خلال ما يوفره من أسمدة تدعم خطة التنمية الزراعية لمصر.

ويضم هيكل المساهمين فى الشركة الجديدة شركة شمال أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية بنسبة 45% والهيئة المصرية العامة للبترول بنسبة 45% والشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات بنسبة 10% .



ويتضمن تأسيس الشركة الجديدة كشركة مساهمة مصرية برأسمال مرخص به 10مليارات جنيه، ومدفوع ومصدر بنحو مليار جنيه وذلك لإنتاج الأمونيا بطاقة 1200 طن يومياً، وإنتاج حامض النيتريك بطاقة 1830 طن يومياً، وإنتاج نترات النشادر بطاقة 2400 طن يومياً.



