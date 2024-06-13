شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تستعيد صناعة الدواء بقطاع الأعمال العام مكانتها اللائقة إنتاجا وتصديرا؟ والان مع تفاصيل الخبر

‏منذ أطلقت الدولة، الشركة القابضة للأدوية والمستلزمات الطبية وشركاتها التابعة، كان الغرض الأساسي هو توفير الاحتياجات الأساسية من الأدوية للأسواق المحلية في المقام الأول، وبالتالي الحرص على توفر الدواء وعدم وجود عجز فى الدواء.

الهدف الثاني كان التصدير إلى الخارج، خاصة إلى الدول العربية والأفريقية، وهذان الأمراء سارا بشكل جيد لسنوات كان يتم إنتاج الأدوية للسوق المحلي بالإضافة إلى التصدير، إلا أن السنوات الاخيرة شهدت تراجعا في هذا الدور من الشركة القابضة للأدوية والمستلزمات الطبية، ‏مما يستلزم من رئيس القابضة للادوية الدكتور اشرف الخولى، سرعة استعادة هذا الدور بشكل سريع؛ لتوفير العضوية للسوق المحلي وخاصة الأدوية التى كان يتم الاعتماد عليها عن طريق الاستيراد، وتعاني من عجز و توفيرها بشكل سريع.

بالإضافة إلى استعادة مكانة مصر في صادرات الأدوية لتوفير عملة صعبة إلى الاقتصاد الوطني، و تزيد في الوقت نفسه من موارد الشركات بشكل كبير.

وهذا الأمر بطبيعة الحال يستلزم وجود رؤساء شركات يعملون بشكل احترافي، يتناسب مع المرحلة الحالية، ‏ويمكن في الوقت نفسه التحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني، وضرورة توفير العملة الصعبة لا تتناسب مع ما كانت مصر الإقليمية والدولية.

الحكومة من جانبها تنفذ مشروعا يتكلف نحو 3.4 مليار جنيه بتمويل من البنوك بحسب ما سبق وأعلنته الوزارة.

وتهدف عملية التطوير الحفاظ على استمرارية الإنتاج للوصول للمنافسة فى الأسواق الخارجية، وتطبيق السياسات الجديدة الخاصة بتوفير مستلزمات الصناعة وطرق التصنيع وكيفية التسويق والتوزيع للاستحواذ على نسبة مناسبة فى سوق الدواء المحلي والخارجي تتناسب مع حجم الأصول وعراقة قطاع تصنيع الدواء في مصر.

علاوة على السعي لامتلاك أحدث التكنولوجيات المستخدمة في هذا القطاع الحيوي لتحقيق قدر آمن من الاكتفاء الذاتي للوفاء باحتياجات السوق المحلية ومتطلبات التصدير، واستمراراً للمتابعة الدورية لأداء الشركات في جميع القطاعات التابعة للوزارة ومشروعات الشراكة مع القطاع الخاص لزيادة الإنتاج.

بجانب ذلك تم إبرام اتفاقات عديدة مع جميع الأطراف المعنية بصناعة الدواء بما فى ذلك مستثمرين وشركات تصنيع محلية وأجنبية للنهوض بالصناعة والاستفادة من الأصول المملوكة للشركات بما يعظم من عوائدها الاستثمارية.

كما أن الصادرات مرتبطة بشكل أساسي بالتوافق مع متطلبات ممارسة التصنيع الجيد "GMP" فيما يخص كل منتجات الشركة للوصول إلى المنافسة فى الأسواق الخارجية والوصول بالصادرات لمليار دولار علي مرحلتين.