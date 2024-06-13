شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أوقات عمل منافذ بيع مقدمى خدمات الاتصالات خلال عيد الأضحى والان مع تفاصيل الخبر

أصدر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تعليمات بخصوص أوقات عمل منافذ بيع مقدمي خدمات الاتصالات والأوقات الخاصة بالتعامل مع الجمهور خلال فترة عيد الأضحى المبارك، لتكون كالتالي:

أول أيام عيد الأضحى (الأحد 16 يونيو 2024): اجازة لكافة منافذ بيع مقدمي خدمات الاتصالات ما عدا منافذ البيع المتواجدة بالمراكز التجارية والمطارات والموانئ.

واعتبارًا من ثاني أيام عيد الأضحى (الاثنين 17 يونيو 2024): يتم العمل بالمواعيد الصيفية على النحو التالي:

· طوال أيام الأسبوع عدا يومي الخميس والجمعة: من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة العاشرة والنصف مساءً.

· يوم الخميس: من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة الحادية عشر والنصف مساءً.

· يوم الجمعة: من الساعة الثالثة عصرًا وحتى الساعة الحادية عشر والنصف مساءً.

وتلتزم منافذ بيع مقدمي خدمات الاتصالات المتواجدة بالمراكز التجارية بالمواعيد المقررة بتلك المراكز.