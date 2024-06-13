شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع مبيعات السيارات خلال شهر مايو 2024 وترخيص 27503 مركبه زيرو والان مع تفاصيل الخبر

كشفت البيانات الصادرة عن المجمعة المصرية للتأمين الإجباري للمركبات عن شهر مايو 2024 فى تقريرها عن عدد المركبات التى تم التأمين الإجبارى عليها، وتم ترخيصها "زيرو" قد سجلت 27503 مركبة زيرو.

ومقارنة بمبيعات الشهر السابق (إبريل 2024 ) نجد زيادة بنحو 6360 مركبة متنوعة زيرو.

كما أكد تقرير شهر مايو أن إجمالي المركبات التي صدرت لها وثائق تأمينية سجلت 2775 مركبة موديل 2021 و4491 مركبة موديل2022 و4859مركبة موديل 2023، و15352مركبة موديل 2024 و26مركبة موديل 2025 .