شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية «صدارة» توافق على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة صدارة للخدمات الأساسية نتائج الجمعية العامة العادية والتي عقدت في مكاتب شركة صدارة للكيميائيات، أمس الأربعاء.

وقالت الشركة في بيان على تداول: إن النتائج تضمنت: الموافقة على تقرير مجلس الإدارة والمتضمن تقرير لجنة المراجعة.

وأضافت أن النتائج شملت: الموافقة على القوائم المالية، والموافقة على تقرير مراجع الحسابات.

وأشارت إلى أن النتائج تضمنت: الموافقة على اختيار كي بي إم جي كمراجع حسابات للشركة للعام المالي 2024م، والموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

وتضمنت النتائج: الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة القادمة والتي ستبدأ من تاريخ 5 يونيو 2024 وتنتهي في 4 يونيو 2027.