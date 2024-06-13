شكرا لقرائتكم خبر عن «روب رينديرز» رئيسا تنفيذيا لـ«مبكو» خلفا لـ«سامي الصفران» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قرر مجلس إدارة شركة الشرق الأوسط لصناعة وإنتاج الورق (مبكو) -بالتمرير- أمس، الموافقة على قبول استقالة المهندس سامي علي الصفران من منصب الرئيس التنفيذي للشركة على أن تسري الاستقالة بتاريخ اليوم.

ووفقا لبيان الشركة على تداول، يعود سبب الاستقالة إلى رغبته بالتقاعد، فيما قرر المجلس تعيينه مستشاراً لمجلس الإدارة.

وقرر المجلس تكليف روب جان رينديرز وهو عضو مجلس إدارة شركة مبكو الحالي بمنصب الرئيس التنفيذي.

وريندرز حاصل على درجة الماجستير في الهندسة الميكانيكية من جامعة التكنولوجيا في أيندهوفن. وهو حاليًا عضو مجلس إدارة شركة مبكو ويتمتع بخبرة كبيرة من أدواره السابقة في صناعة التعبئة والتغليف وكمستشار أعمال.

وشغل منصب عضو مجلس إدارة شركة دوروباك المحدودة من عام 2012 إلى عام 2015 ومنصب الرئيس التنفيذي من عام 2013 إلى عام 2015.

وقبل ذلك، كان رئيسًا لشركة أوتور المحدودة، وهي شركة فرنسية رائدة في مجال التغليف وذلك من عام 2006 إلى عام 2010. كما شغل أيضًا مناصب قيادية مختلفة في شركة سفينسكا سيلولوزا أكتيبولاجيت (SCA)، وهي شركة عالمية منتجة لحلول النظافة والتعبئة والتغليف، من عام 1989 إلى عام 2006.

ويتمتع ريندرز بخبرة استشارية واسعة النطاق مع شركات الأسهم الخاصة البارزة مثل كارلايل، بلاكستون، وان إكويتي بارتنرز أوروبا، وثري آي هولندا.

وترأس أيضًا المجلس الإشرافي لمجموعة ووكي أوي، وهي شركة مواد التعبئة والتغليف والمواد الهندسية المستدامة ومقرها في فنلندا.

بالإضافة إلى أدواره المؤسسية، شغل ريندرز منصب عضو مجلس إدارة مستقل وعضو في كل من لجنة الموارد البشرية والتعويضات ولجنة التدقيق والمخاطر في شركة سابي المحدودة بجنوب أفريقيا، وهي مجموعة متنوعة من ألياف الخشب.