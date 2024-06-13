شكرا لقرائتكم خبر عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس إدارة بنك الجزيرة والان نبدء بالتفاصيل

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الدمام - شريف احمد - أعلن بنك الجزيرة فتح باب الترشح لعضوية مجلس إدارة البنك لدورة المجلس القادمة ومدتها ثلاث سنوات ميلادية والتي تبدأ بتاريخ 1 يناير 2025م وتنتهي في 31 ديسمبر 2027م.وقال البنك في بيان على تداول: إن تاريخ انتهاء باب الترشح في 13 يوليو المقبل، علماً بأن الإعلان عن موعد اجتماع الجمعية العامة غير العادية الـ67 والذي سيتضمن بند انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة القادمة سوف يتم الإعلان عنه لاحقاً بعد اخذ الموافقات من الجهات المختصة.وأضاف أن من ضمن شروط ومعايير الترشح: استيفاء جميع شروط ومعايير ومتطلبات العضوية لمجلس الإدارة ولجانه الفرعية حسب التفاصيل الواردة في السياسات والمعايير الإجرائية للعضوية في مجلس الإدارة ولجانه الفرعية لبنك الجزيرة.وأشار إلى أن من ضمن الشروط: تقديم خطاب طلب ترشح موقعاً من المرشح يعلن فيه صراحةً عن رغبته بالترشح لعضوية المجلس.وأفاد بأن الشروط تشمل: تعبئة نموذج طلب الترشح لانتخابات مجلس الإدارة والتأكد من توقيعه.وذكر أن الشروط تتضمن: تقديم تعريف بالمرشح يحتوي على سيرته الذاتية ومؤهلاته وخبراته، بالإضافة إلى خبراته في مجال الأعمال المصرفية وأنشطة البنوك (إن وجدت)، والتوقيع على كل صفحاته وإرفاقه مع طلب الترشح، حسب نموذج السيرة الذاتية.وأشار إلى أن الشروط تشمل: تقديم بيان بأسماء الشركات أو المؤسسات التي يشترك المرشح في إدارتها أو عضويتها أو ملكيتها أو الأعمال التي من شأنها منافسة البنك، بشكل مباشر أو غير مباشر (إن وجدت).وتتضمن الشروط: توضيح لأي علاقة قرابة أو غيرها تربطه بأحد كبار ملاك أسهم البنك أو المدراء التنفيذيين بالبنك، أو بأحد مراجعيه الخارجيين.ومن ضمن الشروط: إرفاق صورة حديثة من جواز السفر والهوية الوطنية وسجل الأسرة وصورة شخصية ملونة للسعوديين، وصورة حديثة من جواز السفر وهوية مقيم مع سجل الأسرة وصورة شخصية ملونة لغير السعوديين.وتشمل الشروط: تعبئة نموذج الملاءمة الصادر عن البنك المركزي السعودي (ساما) والتوقيع على كل صفحاته وارساله بصيغتي (Word) والماسح الضوئي (PDF) وإرفاقهما مع طلب الترشح.وتتضمن الشروط: تقديم إقرار بصفة العضوية من خلال تعبئة نموذج الاستقلالية (حسب تعريف البنك المركزي السعودي (ساما) وتعريف هيئة السوق المالية) وإرفاقه مع طلب الترشح.ويتعين على المرشح الذي سبق له شغل عضوية مجلس إدارة إحدى الشركات المساهمة أو البنوك تقديم بيان بعدد وتواريخ عضويته بمجالس إدارات الشركات التي تولى عضويتها متضمناً عدد وتواريخ اجتماعات مجالس الإدارات أو اللجان التي عقدت خلال كل سنة من سنوات عضويته وعدد الاجتماعات التي حضرها المرشح أصالة / إنابة ونسبة حضوره للاجتماعات.وتتضمن الشروط: ملخص بالنتائج المالية التي حققتها الشركة / الشركات أثناء توليه عضوية مجلس إدارتها، وتقديم أي معلومات أو مستندات إضافية قد يطلبها البنك لاحقاً.