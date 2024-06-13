شكرا لقرائتكم خبر عن صادرات البطاطس المصرية تتجاوز 245 مليون دولار فى الربع الأول من 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت الصادرات المصرية من البطاطس بشكل ملحوظ في الربع الأول من العام الجاري 2024، مقارنة بنفس الربع من العام الماضي 2023، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وسجلت إجمالي صادرات البطاطس المصرية نحو 245 مليون و172 ألف دولار بالربع الأول من العام الجاري "يناير-مارس"، بينما كانت 208 مليون و446 ألف دولار بالربع المناظر له عام 2023، بزيادة بلغت نحو 36 مليون و726 ألف دولار.

وفى شهر مارس الماضي، ارتفعت صادرات البطاطس المصرية لتصل إلى 124 مليون و128 ألف دولار، مقابل 101 مليون و93 ألف دولار في نفس الشهر عام 2023، بزيادة بلغت نحو 32 مليون و35 ألف دولار.

وجاءت صادرات مصر من البطاطس ضمن قائمة صادرات مصر من المواد الخام، والتي بلغت نحو 536 مليون و549 ألف دولار في شهر مارس الماضي، مقابل 525 مليون و219 ألف دولار في نفس الشهر عام 2023، بزيادة بلغت 11 مليون و330 ألف دولار.

وارتفعت قيمة صـادرات بعض السلع خــلال شهر مارس الماضي، مقابــل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهمهـا منتجات البترول بنسبة 130.3%، وفواكه طازجة بنسبة 7.2%، إلى جانب صادرات الملابس الجاهزة بنسبة 14.2٪، وأخيرا صادرات العجائن والمحضرات الغذائية المتنوعة بنسبة 26.8%.



وأدى تراجع الواردات المصرية إلى تراجع قيمة العجز فى الميزان التجارى ليسجل 2.37 مليــار دولار، مقابل 3.09 مليـار دولار لنفـس الشهر مـن العام السابـق بنسبــة انخفاض بلغت 23.2٪.