شكرا لقرائتكم خبر عن «الحمادي القابضة»: بيع أرض فضاء بقيمة 124.6 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة الحمادي القابضة، استكمال إجراءات بيع أرض فضاء مملوكة لها والواقعة في حي الريان بمدينة الرياض، والبالغ مساحتها 35.6 ألف م2، بقيمة 124.6 مليون ريال.

وكانت الشركة قد أعلنت على موقع تداول في 2 أبريل الماضي، بيع أرض فضاء مملوكة لشركة الحمادي القابضة والواقعة في حي الريان بمدينة الرياض والبالغ مساحتها 35,600 متر مربع، وذلك بقيمة 124,600,000 ريال سعودي (غير شاملة ضريبة التصرفات العقارية ولا رسوم السعي).

ونوهت الشركة باستكمال كافة إجراءات بيع الأرض، أمس، واستلام كامل ثمن الأرض المباعة.

وأضافت أن الأثر المالي سيظهر في القوائم المالية الموحدة في الربع الثاني من عام 2024م.

علماً أن القيمة الدفترية للأرض تبلغ 69,331,000 ريال وذلك حسب ما تم الإعلان عنه مسبقاً.