شكرا لقرائتكم خبر عن استقالة رئيس مجلس إدارة «ريدان الغذائية» وتعيين نائبه خلفا له والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة ريدان الغذائية استقالة رئيس مجلس الإدارةعمر رابح ستر السلمي (عضو غير تنفيذي) من مجلس الإدارة واللجان المنبثقة.

وقالت الشركة في بيان على تداول: إن سبب الاستقالة نظراً لظروفه الخاصة.

وأضافت أن تاريخ سريان هذه الاستقالة سيكون اعتبارا من أمس، فيما قرر المجلس تعيين نائبه ناير بيان مهجي السلمي (عضو غير تنفيذي) رئيساُ للمجلس بديلاً عنه بتاريخ، أمس.

وقرر المجلس تعيين عضو مجلس الإدارة سلطان محمد الهويمل (عضو مستقل) نائباً لرئيس مجلس الإدارة اعتبارا من أمس.