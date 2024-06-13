الاقتصاد

«السوق المالية»: الترخيص لـ«دينوفو بارتنرز» بممارسة أنشطة الترتيب وتقديم المشورة

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أعلنت هيئة السوق المالية استيفاء شركة دينوفو بارتنرز المالية متطلبات بدء ممارسة العمل لأنشطة الترتيب وتقديم المشورة في أعمال الأوراق المالية المرخص لها بممارسته بموجب قرار مجلس الهيئة الصادر بتاريخ 25 أكتوبر الماضي.
وقالت الهيئة إن ذلك جاء بناءً على نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/30) وتاريخ 02/06/1424هـ ولوائحه التنفيذية.
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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