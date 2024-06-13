شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية «المطاحن الحديثة» توافق على توزيع أرباح نقدية عن 2023 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن مجلس إدارة شركة المطاحن الحديثة للمنتجات الغذائية نتائج الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) الذي عقد أمس.

ووفقا لبيان الشركة على تداول، تضمنت النتائج: الموافقة على تعيين شركة كي بي إم جي للاستشارات المهنية كمراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة.

وجاء التعيين لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2024، والربع الأول من العام 2025، وتحديد أتعابه بمبلغ وقدره 787 ألف ريال.

وتضمنت النتائج: الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ 81.832 مليون ريال على المساهمين عن العام المالي 2023 بواقع 1 ريال لكل سهم بما يعادل 100% من رأس المال.

وستكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

ويبدأ توزيع الأرباح يوم الأحد 7 يوليو المقبل.

وشملت النتائج: الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين نافذ رياض المرعبي عضوا مستقلا بمجلس الإدارة ابتداء من تاريخ تعيينه في 26 أبريل الماضي، لإكمال الدورة الحالية للمجلس المنتهية بتاريخ 18 أغسطس 2027، بدلا من العضو المستقبل عبدالرحمن سعود العويس بصفته عضوا مستقلا.

وتضمنت النتائج الموافقة على تعديل عدة مواد من نظام الشركة الأساس.