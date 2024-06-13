شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية «جاهز» توافق على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن عام 2023 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة جاهز الدولية لتقنية نظم المعلومات نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)، والذي عقد أمس الأربعاء.

ووفقا لبيان الشركة على تداول، تضمنت النتائج: الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.

وشملت النتائج: الموافقة على تعيين كي بي إم جي للاستشارات المهنية كمراجع للحسابات من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة.

وجاء تعيين الشركة، لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2024، والربع الأول من 2025، بأتعاب قدرها 1.079 مليون ريال.

وتضمنت النتائج: الموافقة على اشتراك عضو مجلس الإدارة عبدالعزيز العمران في عمل منافس لأعمال الشركة.