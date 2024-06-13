شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب تتراجع إلى 2313 دولارا اليوم الخميس والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تراجعت أسعار الذهب اليوم الخميس، بنسبة 0.5%، لتصل إلى 2313 دولارا للأوقية، وذلك عقب قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي، أمس، بتثبيت الفائدة، وتقليص صناع السياسة النقدية لتوقعاتهم بشأن عدد التخفيضات المتوقعة هذا العام إلى مرة واحدة بدلاً من 3 تخفيضات كانت متوقعة سابقاً.

وقرر بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أمس الأربعاء، تثبيت أسعار الفائدة ضمن نطاق 5.25% و5.50% الذي يعد المستوى الأعلى منذ 23 عاماً. أسعار الذهب اليوم أشارت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة إلى أن المخاطر المتعلقة بأهداف التوظيف والتضخم تتجه نحو التوازن بشكل أفضل، لكن التوقعات الاقتصادية لا زالت غير مؤكدة، وقالت إنها "تظل منتبهة للغاية لمخاطر التضخم".

وقال جيروم باول رئيس مجلس إدارة البنك في مؤتمر صحفي عقب الاجتماع: إن توقعات التضخم التي عرضها المصرف متحفظة إلى حد ما وقد لا تؤيدها البيانات التي تصدر لاحقاً، وإنها تخضع للمراجعة.

وعززت أسعار العقود الآجلة للذهب من مكاسبها خلال تعاملات، أمس الأربعاء، بعد تباطؤ أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بشكل غير متوقع، مما عزز الآمال في خفض أسعار الفائدة هذا العام.

وارتفعت أسعار العقود الآجلة للذهب تسليم شهر أغسطس عند التسوية، بنسبة 1.2% أو ما يعادل 28.2 دولار عند 2354.8 دولار للأوقية.

وحسب بيانات وزارة العمل الأمريكية، سجل مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة معدلًا سنويًا قدره 3.3% خلال مايو، وهو تباطؤ من 3.4% المسجل في أبريل، وخلافًا لتوقعات استقراره دون تغيير.