شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار اللحوم الحمراء فى الأسواق اليوم الخميس 13 يونيو 2024 والان مع تفاصيل الخبر

ينشر الخليج 365 آخر تطورات أسعار اللحوم الحمراء في الأسواق اليوم الخميس 13 يونيو 2024 والتي استقرت بين 320 و 420 جنيها للكيلو حسب القطعية وكذلك حسب المنطقة السكنية .

وتواصل الأسواق الاستعداد لعيد الأضحى المبارك لعام 2024 بضخ كميات كبيرة سواء لدي الجزارين بالقطاع الخاص أو من خلال المنافذ الحكومية المختلفة سواء أمان أو منافذ الخدمة الوطنية.

وتسجل اللحوم في بعض المنافذ بمناطق متفرقة أسعار متفاوتة وبلغ الكيلو و 290 إلي 300 جنيه في منافذ أمان ويصل إلي 320 جنيهات وبعض القطعيات في المنافذ الحكومية بسعر 330 جنيها ، بحسب بيانات شعبة القصابين.



وكشفت شعبة القصابين، أن سعر اللحم الضأن يسجل 450 و475 جنيها حسب القطعية وفي المنافذ الحكومية سواء منفذ أمان أو المنافذ المتنقلة يسجل الكيلو الضأن 350 جنيها.

وسجل سعر كيلو كباب الحلة 320- 350 جنيها، وتراوحت أسعار الكبدة الكندوز بين 340 و390 جنيها للكيلو.

ويشهد سوق اللحوم استقرار ملحوظ في الأسعار خلال الفترة الحالية، مع ضخ معروض كبير في الأسواق عبر المنافذ والشوادر المختلفة من أجل المساهمة في ضبط الأسعار.