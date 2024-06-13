شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة الدواجن اليوم.. سعر الفراخ البيضاء اليوم الخميس والان مع تفاصيل الخبر

ننشر سعر الدواجن اليوم الخميس في مصر عقب تغيرات ملحوظة في الأسعار لتسجل الدواجن هبوطا ملحوظا خلال تداولات اليوم في مصر من مستويات 93 تسليم أرض المزرعة إلى مستويات 88 جنيها.

سعر الدواجن اليوم الخميس:

الفراخ البيضاء 88 إلى 89 جنيها.

الساسو 104 إلى 105 جنيهات.

كتكوت أبيض 25 جنيها.

كتكوت ساسو 17 جنيها.

فراخ أمهات بيضاء 72 جنيها.

شعبة الدواجن تتوقع مزيد من الهبوط

وكان سامح السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية، توقع انخفاض أسعار الفراخ خلال الأيام القليلة القادمة مع انخفاض الطلب على الفراخ البيضاء بالتزامن مع احتفالات عيد الأضحي، مشيرا إلى أن تحرك الأسعار الأيام الماضية بسبب موجة الحر التي ساهمت في زيادة النفوق في قطاع الثروة الداجنة.

وأضاف في تصريحات خاصة، أن سوق الدواجن منذ بداية يونيو الجاري شهد عدة تقلبات سعرية ساهمت في تخطي السعر تسليم أرض المزرعة 90 جنيها، مشيرا إلى أن الأسعار ستبدأ في التراجع قريباً إلى مستويات قد تصل إلى 80 جنيها تسليم أرض المزرعة بنسبة هبوط تصل إلى 13 % تقريبًا.