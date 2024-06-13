شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الجنيه الذهب اليوم الخميس 13يونيو 2024 فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

ارتفع سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم الخميس مستهل تعاملات اليوم، وسجل الجنيه الذهب اليوم 24920 جنيها بدون مصنعية فى الصاغة، حيث يعد الجنيه الذهب فى مصر أحد أهم أدوات الاستثمار والأكثر مبيعا بين العملات الذهب المتداولة فى السوق.

وسجل سعر الجنيه الذهب فى مصر اليوم بدون إضافة مصنعية 24920 جنيها وقت صياغة هذه السطور وسط تغيرات مستمرة فى سعر الذهب بالسوق المصرى.

ويعد الجنيه الذهب فى مصر أحد أهم أدوات الاستثمار فى السوق المصرى، ويتكون من 8 جرامات من عيار 21 ويبلغ سعر مصنعية الجنيه الذهب فى مصر 250 إلى 432 جنيها.