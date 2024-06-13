الاقتصاد

سعر الجنيه الذهب اليوم الخميس 13يونيو 2024 فى مصر

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القاهرة - سامية سيد - كتب إسلام سعيد

الخميس، 13 يونيو 2024 11:33 ص

ارتفع سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم الخميس مستهل تعاملات اليوم، وسجل الجنيه الذهب اليوم 24920 جنيها بدون مصنعية فى الصاغة، حيث يعد الجنيه الذهب فى مصر أحد أهم أدوات الاستثمار والأكثر مبيعا بين العملات الذهب المتداولة فى السوق.

وسجل سعر الجنيه الذهب فى مصر اليوم بدون إضافة مصنعية 24920 جنيها وقت صياغة هذه السطور وسط تغيرات مستمرة فى سعر الذهب بالسوق المصرى.

ويعد الجنيه الذهب فى مصر أحد أهم أدوات الاستثمار فى السوق المصرى، ويتكون من 8 جرامات من عيار 21 ويبلغ سعر مصنعية الجنيه الذهب فى مصر 250 إلى 432 جنيها.

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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