شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب في السعودية اليوم.. عيار 21 يسجل 244 ريالا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت أسعار الذهب في السعودية اليوم الخميس، بنسبة طفيفة، مقارنة بتعاملات أمس الأربعاء.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في السعودية 278.89 ريال، فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 22 نحو 255.65 ريال. سعر الذهب اليوم في السعودية ارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في السعودية بنسبة 0.3%، ليصل إلى 244.04 ريال، مقارنة بـ243.37 ريال أمس.

وبلغ سعر جرام الذعب عيار 18 اليوم في السعودية نحو 209.17 ريال، فيما بلغ سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 162.69 ريال. سعر الذهب في السعودية اليوم وسجل سعر جرام الذهب عيار 12 اليوم في السعودية نحو 139.45 ريال، بينما بلغ سعر أوقية الذهب 8674 ريالا.

وبلغ سعر الجنيه الذهب اليوم في السعودية، 1952 ريالا، بينما بلغ سعر كيلو الذهب نحو 278.892 ألف ريال.

