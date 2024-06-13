شكرا لقرائتكم خبر عن غرفة صناعات الطباعة والتغليف تشارك فى المعرض الدولى العربى بالأردن والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت غرفة صناعات الطباعة والتغليف في اتحاد الصناعات المصرية برئاسة المهندس نديم إلياس، مشاركتها كراعي للمعرض العربي الدولي للبلاستيك وصناعات البتروكيماويات والتغليف خلال الفترة من 17-19 سبتمبر 2024 في الأردن حيث يتيح المعرض فرصة للشركات المصرية لعرض منتجاتها وخدماتها في السوق وتعزيز الصادرات

وقالت غرفة الطباعة والتغليف، أن المعرض يستهدف مشاركة الشركات الرائدة في صناعة البلاستيك والتعبئة والتغليف من جميع أنحاء المنطقة للاستفادة من الأسواق النامية بسرعة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وأشارت غرفة صناعات الطباعة، إلى أن ️ المعرض الدولي سيضم العديد من القطاعات منها المطاط، البتروكيماويات، الأسمدة، إعادة تدوير البلاستيك، الطباعة والتغليف ومن المقرر عرض أحدث المنتجات والخدمات المبتكرة بهدف تعزيز الروابط التجارية بين الدول المشاركة في المعرض.

وأوضحت غرفة صناعات الطباعة والتغليف أن المعرض الدولي للبلاستيك والتعبئة والتغليف سيشهد عرض التكنولوجيا المتقدمة والآلات لتصنيع البلاستيك والبتروكيماويات و من المتوقع أن يجذب المعرض عددًا كبيرًا من العارضين والزوار والمتخصصين في الصناعة.

ويعتبر السوق الأردني واحداً من الوجهات الرئيسية في المنطقة لما يتمتع به من موقع استراتيجي وبيئة أعمال مشجعة على الاستثمار والتجارة كما أنه يعد بوابة لوصول المنتجات لأسواق عدة منها العراق وسوريا والسعودية ولبنان.