شكرا لقرائتكم خبر عن شركة جانسن: نعتبر أنفسنا شريكا بالمنظومة الصحية لخدمة المريض المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت شركة جانسن مصر التابعة لشركة جونسون آند جونسون العالمية في الدورة الثالثة من معرض ومؤتمر الطبي الافريقي Africa Health ExCon 2024.



قالت الدكتورة رانيا أشرف المدير الإقليمى للشئون الحكومية لشركة جونسون للأدوية، إن ما تشهده مصر في مجال الرعاية الصحية سواء مشروع التأمين الصحى الشامل أو الخدمات التي تقدمها وزارة الصحة والسكان وامتدادا للأدوية التي توفرها هيئة الشراء الموحد والمستلزمات التي توفرها تعتبر غاية في التطور، يجعلنا حريصين على التواجد للمشاركة والتعاون معهم في منصة مؤتمر صحة أفريقيا.



وأضافـت، إن المنصة أتاحت فرصة للمناقشة والحوار كقطاع خاص، مع القطاع العام عن كيفية النهوض بالرعاية الصحية، ونؤكد على تواجدنا في مصر لخدمة المريض المصرى منذ عشرات السنين، ومازلنا موجودين، مشيرة إلى أن مشاركتنا بمؤتمر صحة افريقيا أتاح عقد مناقشات خاصة تتعلق بالنظام الصحى في أفريقيا والتأمين الصحى الشامل، ونوفر من خلاله رعاية صحية للمريض .



وأوضحت، إن شركة جونسون ليست شركة أدوية فقط، ولكننا نعتبر أنفسنا شريك صحى للمنظومة الصحية كلها، ونعمل على حملات التوعية والتدريب وتوصيل الدواء للمريض ومتابعة المريض حتى بعد وصول الدواء له لكى نضمن أن المخرجات الصحية تكون في المصلحة العامة، ونرفع الخدمات الصحية لكى يصل المريض لحياة أفضل.



كما سمحت بتبادل الخبرات بين الدول الأفريقية وأهمها مشروع التأمين الصحى الشامل الذى تقدم فيه مصر تجربة واعدة جدا والمنظومة التي وضعتها الحكومة لكى نصل بالتغطية الصحية الشاملة لجميع المحافظات مع الشركاء الأفريقيين.



وأوضحت، إن مؤتمر صحة أفريقيا المقبل 2025 سيعقد بالتعاون مع مركز السيطرة على الأمراض الأفريقي" CDC "، وهذا سيسمح بالتوسع في الموضوعات الصحية وليس فقط توفير الأدوية، ولكن التعاون مع القطاع الصحى بما يضمن وصول الخدمة للمريض.



من جانبه، قال الدكتور حاتم داوود مدير السياسات الدوائية ودعم الأسواق بشركة جونسون آند جونسون، في منطقة شمال أفريقيا، إننا شاركنا بالنسخة الثالثة لمؤتمر صحة أفريقيا والذى تنظمه الهيئة العامة للشراء الموحد، تحت رعاية رئيس الجهورية وكان عندنا فرصة للمشاركة للسنة الثالثة، وشاركنا بجلسة نقاشية مفتوحة مع ممثلي من منظمات صحية في أفريقيا، وممثلين من دول أفريقية للوقوف على التحديات والفرص الموجودة للتغطية الصحية الشاملة ويعتبر النظام الصحى المصرى مثال يحتذى به، وكشركة جونسون سعيدين أننا قمنا بمناقشة الفرص التي يمكن أن نشارك فيها للنهوض بالنظام الصحى المصرى .



كانت شركة جانسن مصر خلال مشاركتها، بمؤتمر صحة أفريقيا قد عقدت حلقة نقاشية تحت عنوان "نظرة مستقبلية على السياسات العامة في أفريقيا والتأمين الصحي الشامل" بهدف تسليط الضوء على التأمين الصحي الشامل في أفريقيا وتحديد العوائق الرئيسية وكيفية مواجهتها بالإضافة الى تحديد عوامل التمكين الرئيسية للتأمين الصحي الشامل كعامل تمكين لتحسين نظام الرعاية الصحية.



أدار الجلسة الدكتور ديل هانتينجتون - مدير السياسات الصحية لشركة جونسون آند جونسون العالمية، وشارك في الجلسة كلا من الدكتورة رانيا أشرف، المدير الإقليمي للشئون الحكومية للشرق الأوسط في شركة جانسن، والدكتور حاتم داوود، مدير السياسات الدوائية ودعم الاسواق لمنطقة الأردن وشمال أفريقيا في شركة جانسن.



يعد هذا المعرض منصة هامة لجانسن، حيث يتيح الفرصة للقاء بخبراء وشركات رائدة في المجال الطبي من الدول المختلفة لتبادل الخبرات في مجال الرعاية الصحية.



في هذا الصدد، أعرب الدكتور ديل هانتينجتون مدير السياسات الصحية لشركة جونسون آند جونسون العالمية على سعادته باللقاء مع مختلف الخبراء من الدول الأفريقية، وذلك بهدف مناقشة حلول مبتكرة للتحديات التي تواجه القطاع الصحي في القارة.



وأضاف، إن مشاركتنا تعكس التزامنا الراسخ بدعم وتطوير منظومة التأمين الصحي الشامل، وهو من شأنه يساهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي خصوصا في قطاع الرعاية الصحية.



جدير بالذكر، ان شركة جانسن قد شاركت في النسخة الثانية مع المعرض والمؤتمر الطبي الافريقي Africa ExCon 2023 والذي شهد حضور كبير من الخبراء والشركات في المجال الطبي، حيث شارك في تلك النسخة 39,964 متخصصًا في الرعاية الصحية والتجارة من 113 دولة.