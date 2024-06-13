شكرا لقرائتكم خبر عن مشتريات أجنبية تقود مؤشرات البورصة للصعود بمنتصف التعاملات بتداولات ضعيفة والان مع تفاصيل الخبر

واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين الأجانب فيما مالت تعاملات المصريين والعرب للبيع، وسط تداولات ضعيفة لم تصل إلى 881.4 مليون جنيه خلال ساعتين.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.85% ليصل إلى مستوى 26355 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.75% ليصل إلى مستوى 32209 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.7% ليصل إلى مستوى 11373 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.9% ليصل إلى مستوى 5921 نقطة، وصعد "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.86% ليصل إلى مستوى 8528 نقطة، وزاد مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.98% ليصل إلى مستوى 2580 نقطة.

وأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 3 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهم: أم بي للهندسة، والمالية والصناعية المصرية، والدولية للصناعات الطبية-إيكمى.

وأعلنت شركات مجموعة أي أف جي القابضة، ومستشفى كليوباترا، ومجموعة طلعت مصطفى القابضة، وبايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، وجدوى للتنمية الصناعية، شراء أسهم خزينة خلال جلسة أمس الأربعاء، إذ اشترت الأولى 413 ألف سهم، والثانية 200 ألف سهم، والثالثة 32 ألف سهم، والرابعة 861 ألف سهم، والخامسة 529 ألف سهم.

وأعلنت شركة النعيم القابضة للاستثمارات، موافقة مجلس الإدارة على شراء أسهم خزينة بعدد 7 ملايين سهم بنسبة 2% من إجمالي أسهم الشركة، على أن يتم التنفيذ خلال شهر يبدأ من 13 يونيو وحتى 12 يوليو عام 2024.

وتباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم، خلال جلسة تداول أمس الأربعاء، إذ اشترى مجلس إدارة شركات المنصورة للدواجن، وأطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، والمشروعات الصناعية والهندسية، ومطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة، والعامة لصناعة الورق-راكتا، والمالية والصناعية المصرية، والعالمية للاستثمار والتنمية، وجراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية عدد 2 مليون سهم، 4.4 مليون سهم، 200 ألف سهم، 451 سهمًا، 4891 سهم، 1279 سهم، 340 ألف سهم، 16.8 ألف سهم، على التوالي.

كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركة كونتكت المالية القابضة عدد 128 ألف سهم، فيما باع مجلس إدارة شركة ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية 2000 سهم، وباعت مجموعة مرتبطة بشركتي الشرقية الوطنية للأمن الغذائي، وام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية عدد 19.5 ألف سهم، 94 ألف سهم، على التوالي، وباعت إدارة البنك التجاري الدولي-مصر (سي أي بي) 33.5 ألف سهم.

وقررت لجنة القيد بالبورصة المصرية، بجلستها المنعقدة أمس الأربعاء، توقيع التزام مالي قدره 20 ألف جنيه، على 7 شركات وهم: بي أي دي-البدر للاستثمار والتنمية، والأولى للاستثمار والتنمية العقارية، وجينيال تورز، والوادي العالمية للاستثمار والتنمية، وجولدن بيراميدز بلازا، وشارم دريمز للاستثمار السياحي، وأجواء للصناعات الغذائية-مصر، وذلك لعدم التزام الشركات بالمادة 46 من قواعد قيد وشطب الاوراق المالية.

وفي سياق متصل أعلنت شركة الصناعات الكيماوية المصرية "كيما"، موافقة مجلس الإدارة على قائمة الدخل عن الفترة المنتهية في 31 مارس عام 2024، وحققت مبيعات بلغت 4.6 مليار جنيه مقابل 5.1 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة انخفاض 10%، وبلغ صافي الربح 102.3 مليون جنيه مقارنة مع 1.1 مليار جنيه بنسبة انخفاض 90%.