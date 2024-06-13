شكرا لقرائتكم خبر عن الإحصاء: 26 مليار دولار حجم التبادل التجارى بين مصر ومجموعة السبع عام 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء بياناً صحفياً حول العلاقات الاقتصادية بين مصر ودول مجموعة السبع حيث أظهرت بيانات الجهاز اليوم الخميس عن وصول حجم التبادل التجارى بين مصر ودول مجموعة السبع إلى 26 مليار دولار خلال عام 2023 مقابل 31.3 مليار دولار خلال عام 2022 .

وبلغت قيمة الصادرات المصرية إلى دول مجموعة السبع 8.6 مليار دولار خلال عام 2023 مقابل 11.4 مليار دولار خلال عام 2022 .

وجـاءت ايطاليا على رأس قائمة أعلى دول مجموعة السبع استيراداً من مصرخلال عام 2023، حيث بلغت قيمة صادرات مصر لها 3.2 مليار دولار، يليها الولايات المتحدة الامريكية 1.9 مليار دولار، ثم المملكة المتحدة 1.2 مليار دولار، ثـم فرنسا 855 مليون دولار، ثم المانيا 829 مليون دولار ثم كندا 522 مليون دولار وأخيراً اليابان 55 مليون دولار.

أهم المجموعات السلعية المصدرة إلى دول مجموعة السبع خلال عام 2023

• وقود وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 1.39 مليار دولار.

• ملابس جاهزة بقيمة 1.35 مليار دولار.

• حديد وصلب بقيمة 679 مليون دولار.

• خضر وفواكه بقيمة 674 مليون دولار.

• أسمدة بقيمة 569 مليون دولار.

وقد بلغت قيمة الواردات المصرية من دول مجموعة السبع 17.4 مليار دولار خلال عام 2023 مقابل 19.9 مليار دولار خلال عام 2022 .

وتصدرت الولايات المتحدة الامريكية قائمة أعلى دول مجموعة السبع تصديراً لمصر خلال عام 2023، حيث بلغت قيمة واردات مصر منها 5.4 مليار دولار، يليها المانيا 4.1 مليار دولار، ثم إيطاليا 3.2 مليار دولار ثم المملكة المتحدة 1.8مليار دولار، ثم فرنسا 1.6 مليار دولار، ثم اليابان 809 مليون دولار وأخيراً كندا 434 مليون دولار.

أهم المجموعات السلعية المستوردة من دول مجموعة السبع خلال عام 2023

• الات وأجهزة كهربائية بقيمة 3.6 مليار دولار.

• وقود وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 1.9 مليار دولار.

• منتجات الصيدلة بقيمة 1.7 مليار دولار.

• سيارات وجرارات ودراجات بقيمة 1.52 مليار دولار.

• حديد وصلب ومصنوعاته بقيمة 1.51 مليار دولار.

وسجلت قيمة استثمارات دول مجموعة السبع بمصر 8.1 مليار دولار خلال العام المالي 2022/2023 مقابل 7 مليار دولار خلال العام المالى 2021/2022 .

واحتلت ايطاليا المرتبة الاولى في قائمة دول مجموعة السبع الأعلى استثمارا في مصر خلال العام المالي 2022/2023 حيث سجلت قيمة استثماراتها في مصر 2.6 مليار دولار يليها الولايات المتحدة الأمريكية 2.3 مليار دولار ثم المملكة المتحدة 2 ملياردولار ثم فرنسا 591.3 مليون دولار ثم المانيا 355.7 مليون دولار ثم كندا 113.5 مليون دولار وأخيراً اليابان 68.4 مليون دولار .

كما سجلت قيمة الاستثمارات المصرية في دول مجموعة السبع 7.32 مليار دولار خلال العام المالى 2022/2023 مقابل 7.34 مليار دولار خلال العام المالى 2021/2022 .

وجاءت ايطاليا في المرتبة الأولى في قائمة أعلى دول مجموعة السبع في قيمة الاستثمارات المصرية بها خلال العام المالى 2022/2023 حيث بلغت قيمة استثمارات مصر فيها 3.4 مليار دولار، يليها الولايات المتحدة الأمريكية 1.61 مليار دولار، ثم المملكة المتحدة 1.60 مليار دولار، ثم فرنسا 284.2 مليون دولار، ثم المانيا 256.1 مليون دولار، ثم كندا 110.5مليون دولار وأخيراً اليابان 43 مليون دولار.

وكشفت بيانات الجهاز عن تسجيل قيمة تحويلات المصريين العاملين بدول مجموعة السبع 2.6 مليار دولار خلال العام المالى 2022/2023 مقابل 3.1 مليار دولار خلال العام المالى 2021/2022.

وجاءت الولايات المتحدة الأمريكية في المرتبة الأولى بقائمة اعلى دول مجموعة السبع في قيمة تحويلات المصريين بها خلال العام المالي 2022/2023 حيث بلغت قيمة تحويلات العاملين بها 1.6 مليار دولار يليها المملكة المتحدة 560 مليون دولار ثم المانيا 129.8 مليون دولار ثم كندا 118 مليون دولار ثم ايطاليا 104.4 مليون دولار ثم فرنسا 79 مليون دولار وأخيراً اليابان 5.1 مليون دولار.

كما بلغ حجم تحويلات العاملين من دول مجموعة السبع بمصر 128.6 مليون دولار خلال العام المالى 2022/2023 مقابل 137.4 مليون دولار خلال العام المالى 2021/2022.

واحتلت المملكة المتحدة المرتبة الأولى في قيمة تحويلات الأجانب من دول مجموعة السبع العاملين بمصر حيث بلغ قيمة تحويلات العاملين من المملكة المتحدة بمصر 54.9 مليون دولار ثم الولايات المتحدة الأمريكية 30.7 مليون دولار ثم المانيا 15.2 مليون دولار ثم كندا 11.3 مليون دولار ثم فرنسا 9.7 مليون دولار ثم إيطاليا 5.8 مليون دولار وأخيراً اليابان 1.1 مليون دولار .

وبلغ عـدد المصـريين المتواجديـن بدول مجموعة السبع طبقــاً لتقـديـرات البعثة 3.6 مليون مصري حتى نهاية عام 2022 .