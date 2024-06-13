شكرا لقرائتكم خبر عن وزير البترول يوجه بتأمين الأرصدة وإمدادات المنتجات خلال إجازة العيد والان مع تفاصيل الخبر

أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية على أهمية ما تم تطبيقه من تحول رقمى فى إدارة ومراقبة منظومتى مصافى التكرير ونقل وتوزيع المنتجات البترولية التى توفر على مدار الساعة بيانات لحظية حول عمل المصافى ومعامل الجودة بها وتوفير المنتجات البترولية وأنماط استهلاكها وتوفير الاحتياجات المطلوبة بالكميات الكافية ومن أهم هذه التقنيات إدارة وتشغيل مجموعة نظم البرمجة الخطية LP ونظام قياس أرصدة الوقود آلياً فى خزانات المستودعات ATG ونظام تتبع حركة أسطول نقل الوقود آلياً GPS ومتابعة ورصد حركة توزيع المنتجات من المستودعات إلى نقطة البيع وشبكة الاسكادا لتغطية ومتابعة خطوط الأنابيب.

وأكد الملا خلال تفقده سير العمل بغرفتى التحكم والمتابعة الآلية لمنظومة تكرير وتصنيع البترول بمصافى التكرير المصرية ومنظومة نقل وتوزيع المنتجات البترولية بالهيئة المصرية العامة للبترول ، على أن بناء نظام مراقبة وتحكم آلى خطوة تطويرية مهمة تضيف لصناعة البترول المصرية والكوادر العاملة بها التى اكتسبت خبرات مهمة من خلال معاصرتها لعمليات التطوير، ووجه بأهمية زيادة تأمين الأرصدة وإمدادات المنتجات البترولية على كافة المحاور والطرق الحيوية والمناطق الجغرافية وتكثيف عمليات المرور على المستودعات والمحطات وخطوط الأنابيب على مدار فترة إجازات عيد الأضحى وما بعدها.

واستمع الوزير إلى عرض توضيحي حول موقف تشغيل مصافى التكرير خلال الشهرين الحالى والقادم وتقدم الأعمال بالمرحلة الثانية من مجموعة نظم البرمجة الخطية LP ، كما تم عرض موقف مراقبة إدارة معامل الجودة بمصافى التكرير وقياس وتحليل العينات والتقارير التى توفرها المنظومة حولها.

واستمع الوزير خلال التواجد فى غرفة التحكم والمتابعة الآلية لمنظومة نقل وتوزيع وتداول المنتجات البترولية لعرض توضيحى حول عمل الغرفة والاستعدادات اللازمة لتوفير المنتجات البترولية والبوتاجاز فى المستودعات ومحطات الوقود وتوفير السيارات الصهريجية اللازمة والمحملة بمخزون استراتيجى للاستعانة بها حال الاحتياج لكميات زائدة.

وتابع الوزير من الغرفة عبر تقنية الفيديو كونفرانس استعدادات شركات النقل والتوزيع والتسويق لتنفيذ الخطة الموضوعة لتأمين الإمدادات البترولية لكافة المناطق والقطاعات خلال فترة عيد الأضحى المبارك وما يتبعها من حركة مكثفة على الطرق والمحاور وخاصة المرتبطة بالمناطق السياحية وأوضح رؤساء شركات مصر والتعاون والنيل للبترول وبتروجاس وأنابيب البترول والسهام البترولية مدى جاهزيتهم وتنسيق غرف المراقبة والطوارئ بالشركات مع الغرفة الرئيسية بالوزارة والهيئة على مدار الساعة.



وحضر الجولة الجيولوجي علاء البطل الرئيس التنفيذي لهيئة البترول ونوابه للتكرير الكيميائى محمد على والنقل والتوزيع المهندس أيمن عبد البديع والمهندس محمود ناجى رئيس الإدارة المركزية للنقل والتسويق بالوزارة.