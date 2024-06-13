شكرا لقرائتكم خبر عن سعر جرام الذهب فى مصر اليوم الخميس 13يونيو 2024 والان مع تفاصيل الخبر

ننشر سعر جرام الذهب في مصر اليوم الخميس 13 يونيو 2024 والذي يسجل مستويات 3120 جنيها للجرام من عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر، على خلفية تحرك ملحوظ فى السعر العالمي للذهب نحو الصعود ثم هبوطها اليوم بعد 3 جلسات من الصعود.

أسعار الذهب اليوم:

عيار 24 يسجل 3566 جنيها.

عيار 21 يسجل 3120 جنيها.

عيار 18 يسجل 2474 جنيها.

الجنيه الذهب 24960 جنيها.

الذهب العالمي

تراجع سعر أونصة الذهب العالمي خلال تداولات اليوم الخميس وذلك بعد 3 جلسات متتالية من الارتفاع، يأتي هذا بعد اجتماع البنك الاحتياطي الفيدرالى الذى أظهر تغير توقعات أعضاء البنك تجاه مستقبل أسعار الفائدة الأمر الذى قلص من مكاسب الذهب يوم أمس ودفعه اليوم إلى الهبوط.

انخفض سعر أونصة الذهب العالمي اليوم بنسبة 0.4% ليسجل أدنى مستوى عند 2308 دولار للأونصة وكان قد افتتحت جلسة اليوم عند 2325 دولار للأونصة ليتداول حالياً عند المستوى 2315 دولار للأونصة، وفق التحليل الفني لجولد بيليون.

يوم أمس ارتفع سعر الذهب ليسجل أعلى مستوى منذ بداية الأسبوع عند 2341 دولار للأونصة قبل أن يقلص مكاسبه ويغلق عند المستوى 2325 دولار للأونصة ليزيد من الضغط السلبي على الأسعار اليوم.

صدر يوم أمس عن الاقتصاد الأمريكي بيانات مؤشر أسعار المستهلكين عن شهر مايو والتي أظهرت تراجع في معدلات التضخم، بشكل تزايد معه توقعات الأسواق لخفض الفائدة من قبل الفيدرالي الأمر الذي كان إيجابي بشكل كبير لأسعار الذهب ودفعه إلى الارتفاع.