شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع مؤشر سوق الأسهم السعودية في منتصف تعاملات اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجل مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسي، تاسي، ارتفاعا بنسبة 0.1% في منتصف تعاملات اليوم الخميس آخر جلسات الأسبوع قبل إجازة عيد الأضحى، ليصل إلى 11657 نقطة، وبتداولات بلغت 5.268 مليار ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 215.143 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 10.128 تريليون ريال. انخفاض أسهم 162 شركة انخفضت أسهم 162 شركة في منتصف تعاملات اليوم، بينما ارتفعت 61، من بين 238 شركة مدرجة في السوق الرئيسية.

وكانت أسهم شركات، رسن، وتالكو، والآمار، والكابلات السعودية، وإم آي إس، الأكثر ارتفاعا، فيما كانت أسهم شركات، سماسكو، وسبكيم العالمية، وهرفي للأغذية، وريدان، وسينومي ريتيل، الأكثر انخفاضا.