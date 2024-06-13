شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع أسعار النفط وخام برنت يسجل 82.46 دولار للبرميل والان مع تفاصيل الخبر

تراجعت أسعار النفط في التعاملات المبكرة اليوم، مع قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي" بعدم خفض أسعار الفائدة في المستقبل القريب، في الوقت الذي ارتفعت فيه مخزونات النفط الخام والوقود الأمريكية في السوق.

وبلغ تراجع العقود الآجلة لخام برنت 14 سنتًا، أي ما يعادل 0.17% ليصل إلى 82.46 دولار للبرميل، فيما هبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس، الوسيط الأمريكي 16 سنتًا، ما يعادل 0.2% إلى 78.34 دولار وذلك وفقا لوكالة الأنباء العمانية.

وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة، أن مخزونات الخام الأمريكية ارتفعت أكثر من المتوقع الأسبوع الماضي مدفوعة بقفزة في الواردات، كما زادت مخزونات الوقود بأكثر من المتوقع.