وزارة الاتصالات تواصل تنمية المهارات الرقمية للشباب في إطار مبادرة "حياة كريمة رقمية"

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تواصل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تنفيذ برامجها لبناء القدرات وتنمية المهارات الرقمية للشباب في قرى مبادرة "حياة كريمة" وذلك في إطار خطة التطوير المؤسسي التي تنفذها الوزارة.

وتستهدف الوزارة تدريب 2000 طالب من طلاب الجامعات والمعاهد العليا في شهادة المستوى المتوسط في مجال المهارات الرقمية وذلك تنفيذًا لمحور المهارات الرقمية في إطار أنشطة بناء القدرات ومحو الأمية الرقمية لمبادرة "حياة كريمة رقمية".

ويتضمن البرنامج سبعة مسارات رئيسية، هي أساسيات الحاسب الآلي وأساسيات الإنترنت والبحث عبر الإنترنت والأمن الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي وبرنامجي Word وExcel.

جدير بالذكر أن مبادرة "حياة كريمة رقمية" تهدف إلى تحويل مجتمع القرى الأكثر احتياجًا إلى مجتمع رقمي تفاعلي ومنتج من خلال نشر الثقافة الرقمية وتنمية المهارات التكنولوجية للأفراد في المجتمعات المستهدَفة في المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة" وذلك في إطار استراتيجية وزارة الاتصالات لبناء الإنسان المصري ورفع الوعي بمبادئ التحول الرقمي.

وتنفَذ المبادرة تحت رعاية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وبالتعاون مع كلٍ من وزارة الشباب والرياضة، ووزارة التضامن الاجتماعي ووزارة التنمية المحلية ووزارة الأوقاف ووزارة القوى العاملة والبنك المركزي وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، وعدد من منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية وشركاء التنمية.