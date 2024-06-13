شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع المؤشر الرئيسى للبورصة بنسبة 1.09% بختام جلسة نهاية الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات للجلسة الرابعة على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع، وسط تداولات بلغت 2.9 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 23 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.793 تريليون جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.09% ليغلق عند مستوى 26417 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.29% ليغلق عند مستوى 32383 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.08% ليغلق عند مستوى 11415 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.04% ليغلق عند مستوى 5929 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.19% ليغلق عند مستوى 8555 نقطة، وزاد مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 2.15% ليغلق عند مستوى 2609 نقطة.