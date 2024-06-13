قبل إجازة عيد الأضحى.. مؤشر سوق الأسهم يغلق منخفضا اليوم الخميس

وكانت «تداول السعودية»، قد أعلنت أن إجازة عيد الاضحى سوف تبدأ بنهاية اليوم الخميس 07/12/1445 هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق 13/06/2024 م.

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وقالت «تداول» إن التداول ينتهي بنهاية يوم الخميس 07/12/1445 هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق 13/06/2024مويستأنف التداول بعد الإجازة يوم الأحد 17/12/1445 هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق 23/06/2024 م