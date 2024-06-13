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شكرا لقرائتكم خبر عن قبل إجازة عيد الأضحى.. مؤشر سوق الأسهم يغلق منخفضا اليوم الخميس والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسي، تاسي، تعاملات اليوم الخميس، آخر جلسات الأسبوع قبل إجازة عيد الأضحى على انخفاض بنسبة بنسبة 1.3%، عند 11498 نقطة، وبتداولات بلغت 11.011 مليار ريال.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 403.326 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 10.128 تريليون ريال.
انخفاض أسهم 165 شركة
انخفضت أسهم 165 شركة بنهاية تداولات اليوم، فيما ارتفعت 62، من بين 238 شركة مدرجة في السوق الرئيسية.
وكانت أسهم شركات، رسن، وتالكو، وإم آي إس، والكابلات السعودية، وتشب، الأكثر ارتفاعا، فيما كانت أسهم شركات، سماسكو، وأكوا باور، ومياهنا، وسبكيم العالمية، ومجموعة صافولا، الأكثر انخفاضا.
وقالت «تداول» إن التداول ينتهي بنهاية يوم الخميس 07/12/1445 هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق 13/06/2024م
ويستأنف التداول بعد الإجازة يوم الأحد 17/12/1445 هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق 23/06/2024 م
وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 403.326 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 10.128 تريليون ريال.
انخفاض أسهم 165 شركة
انخفضت أسهم 165 شركة بنهاية تداولات اليوم، فيما ارتفعت 62، من بين 238 شركة مدرجة في السوق الرئيسية.
وكانت أسهم شركات، رسن، وتالكو، وإم آي إس، والكابلات السعودية، وتشب، الأكثر ارتفاعا، فيما كانت أسهم شركات، سماسكو، وأكوا باور، ومياهنا، وسبكيم العالمية، ومجموعة صافولا، الأكثر انخفاضا.
وكانت «تداول السعودية»، قد أعلنت أن إجازة عيد الاضحى سوف تبدأ بنهاية اليوم الخميس 07/12/1445 هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق 13/06/2024 م.
وقالت «تداول» إن التداول ينتهي بنهاية يوم الخميس 07/12/1445 هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق 13/06/2024م
ويستأنف التداول بعد الإجازة يوم الأحد 17/12/1445 هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق 23/06/2024 م
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