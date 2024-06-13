شكرا لقرائتكم خبر عن "البريد المصرى" تصدر طابعا تذكريا بمناسبة مرور 90 عاما على إنشاء الإذاعة والان مع تفاصيل الخبر

أصدرت الهيئة القومية للبريد طابعًا بريديًا تذكريًا بمناسبة الاحتفال بمرور 90 عامًا على إنشاء الإذاعة المصرية، والتي تعد من أقدم الإذاعات في العالم وتمثل أرشيفًا هائلاً للتاريخ المصري الحديث وساهمت بشكل كبير في تشكيل الوجدان المصري والعربي.

ويرجع تاريخ الإذاعة المصرية الغني، إلى وقت انطلاق بثها الأول في 31 مايو 1934 حيث بدأ بث الإذاعة بأربع محطات، حتى وصلت إلى عشر محطات، تحمل من خلالها رسائل الثقافة والفن والسياسة إلى آذان الملايين، على مر العقود الطويلة، وصولاً إلى تطورها الهائل، حيث أصبحت صوتًا للأمة، تنقل أخبارها وآمالها وتطلعاتها.

يذكر أن الطوابع التذكارية وسيلة هامة من وسائل الاتصال الثقافي بين مختلف دول العالم، وتوثق تاريخ الأمم على مر العصور؛ لذلك يحرص البريد المصري دائمًا على إصدار الطوابع التذكارية في الأحداث والمناسبات الهامة لتوثيق تلك الأحداث وتخليدها.

وتصميم الطابع عبارة عن ميكروفون الإذاعة وجهاز الراديو القديم، على خلفية لمبنى دار الإذاعة القديم قبل انتقالها إلى مبنى الإذاعة والتلفزيون بماسبيرو، كما أن مقاس الطابع (4 سم في 6 سم)، مؤمن ضد التزييف، متعدد الألوان، وقيمته عشرة جنيهات، ومزود بتقنية الـ"QR Code"؛ بهدف خلق تجربة تفاعلية ثرية تمكن مقتني هذه الطوابع من اكتساب المعرفة اللازمة حول هذا الإصدار بطريقة مبتكرة وجذابة.