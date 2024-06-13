شكرا لقرائتكم خبر عن هالة السعيد: 4 مليارات جنيه لتنفيذ 323 مشروعا تنمويا بمحافظة كفر الشيخ بخطة 23/2024 والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية خطة المواطن الاستثمارية لمحافظة كفر الشيخ للعام المالي الحالي 2023/2024، وذلك في إطار مواصلة الإعلان عن خطة المواطن في كافة محافظات الجمهورية للعام الخامس على التوالي، بهدف توعية المواطنين بشأن توجهات وأولويات خطة التنمية المستدامة للعام المالي (23/2024)، ودورها في تحقيق "رؤية مصر 2030".

وأشارت د.هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن رؤية مصر 2030 في نسختها المحدثة تولي أهمية قصوى لضمان مشاركة المواطنين في اتخاذ القرارات الخاصة بالتنمية، بما يعود بالنفع على الانسان الذي يمثل محور التنمية، فضلا عن تحقيق العدالة المكانية وخفض الفجوات الجغرافية وتمكين المجتمعات المحلية اقتصاديا واجتماعيا وإتاحة الخدمات الأساسية بجميع المناطق الجغرافية لإحداث تنمية حقيقية في المجتمع، موضحة أن هذه المباديء تتسق مع قانون التخطيط العام للدولة رقم 18 لسنة 2022، الذي يعطي أهمية بالغة لتعزيز مشاركة الأطراف الفاعلة في عملية التنمية وتشجيع البحث العلمي والابتكار وصولًا إلى تنمية مستدامة متوازنة جغرافيًا وقطاعيًا وبيئيًا، مضيفة أن مشاركة المواطنين في عملية التنمية لن تأتي بدون إتاحة البيانات التفصيلية للخطط التنموية للدولة، بما يمكنهم من متابعة تنفيذها بشكل دوري، وفق إطار شامل ومتكامل لتعزيز التخطيط التشاركي.

وحول خطة المواطن الاستثمارية بمحافظة كفر الشيخ أوضحت السعيد أن عدد المشروعات التنموية بالمحافظة يصل إلى 323 مشروعًا، وأن قيمة الاستثمارات العامة الموجهة لمحافظة كفر الشيخ بخطة عام 23/2024 تبلغ 4,3 مليار جنيه ، هذا بخلاف المشروعات الموجهة من خلال مشروع تطوير الريف المصري "حياة كريمة".

وفيما يتعلق بالتوزيع القطاعي للاستثمارات العامة المستهدفة بمحافظة كفر الشيخ بخطة عام 23/2024 أشار تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى توجيه استثمارات بقيمة 1 مليار جنيه لقطاع الاسكان بنسبة 23%، يليه قطاع التنمية المحلية بقيمة 860 مليون جنيه بنسبة 20%، وتبلغ استثمارات قطاع التعليم العالي 733 مليون جنيه بنسبة 17%، ويخص قطاع النقل 482 مليون جنيه بنسبة 11%، وقطاع الصحة 371 مليون جنيه بنسبة 9%، أما القطاعات الأخرى فيخصها استثمارات بقيمة 854 مليون جنيه بنسبة 20%.



وأوضح التقرير أن عدد القرى المستهدفة من المرحلة الأولى من مبادرة "حياة كريمة" بمحافظة كفر الشيخ 18 قرية ويبلغ عدد السكان المستفيدين 289 ألف نسمة وتبلغ نسبة الإناث منهم 48,5%، وتتضمن مشروعات المبادرة والتي تحقق جميع أهداف التنمية المستدامة إنشاء 18 عمارات سكنية للأسر الأولى بالرعاية ، عدد 4 وحدات إجتماعية، 5 مجمعات خدمات زراعية، 6 نقطة إسعاف، 22 وحدة صحية، مستشفى مركزي، 347 فصل دراسي، 52 مدرسة، 4 محطة مياه شرب، 18 مشروع صرف صحي، 2 محطات معالجة، 30 برج شبكات محمول توصيل شبكة الألياف الضوئية، 15 مركز شباب، 5 مجمع خدمات حكومية، 8 مكاتب بريد، إلى جانب 13 مشروع تأهيل وتبطين ترع بطول (40 كم)، 21 مشروع رصف طرق رئيسية وداخلية بطول 450 كم.

وأوضح التقرير أن الخطة تستهدف تنفيذ 57 مشروعا تنمويا في مجال خدمات الإسكان بمحافظة كفر الشيخ وتتمثل أهم المستهدفات التنموية في هذا القطاع في توجيه 325,6 مليون جنيه لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي، إلى جانب تنفيذ 168 مشروعا في مجال التنمية المحلية منها مشروعات خاصة بتطوير منظومة المرور والاطفاء والحماية المدنية في مراكز المحافظة.



