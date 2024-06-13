شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التجارة توقف 4 شركات عن التصدير إلى دول الاتحاد الأوروبى والان مع تفاصيل الخبر

قررت وزارة الصناعة والتجارة وقف 4 شركات عن تصدير البطاطس إلى عدة دول منها الاتحاد الأوروبي- والمملكة المتحدة- وروسيا الاتحادية- الدول التى تشترط استيراد البطاطس من مناطق إنتاج خالية من العفن البني، وذلك حتى نهاية الموسم الحالى 2023/2024 بحسب ما جاء في الجريدة الرسمية.

وجاء في عدد جريدة الوقائع المصرية "الجريدة الرسمية " في العدد 132، بتاريخ 13 يونيو 2024، قرار وزارة التجارة والصناعة رقم 251 لسنة 2024، بشأن وقف نحو 4 شركات عن تصدير.