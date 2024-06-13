شكرا لقرائتكم خبر عن ڤاليو تبرم اتفاقية شراكة مع مجموعة «ألاميدا للرعاية الصحية» لتوفير باقة من حلول الدفع المرنة للمرضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت اليوم ڤاليو، شركة تكنولوجيا الخدمات المالية الرائدة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية مع مجموعة «ألاميدا للرعاية الصحية»، لتوفير باقة من حلول الدفع المرنة لعملائها. وبموجب هذه الاتفاقية، سيتمكن العملاء من الحصول على خدمات طبية فائقة الجودة والسداد بالتقسيط على فترات تصل إلى 60 شهر باستخدام حلول الدفع المرنة المقدمة من ڤاليو.



وسوف تتيح ڤاليو لعملائها من خلال هذه الاتفاقية باقة كبيرة ومتنوعة من الخدمات باستخدام الحد الائتماني المتاح لهم على التطبيق بالعيادات الخارجية والخدمات الداخلية في المستشفيات والمراكز والعيادات التابعة لمجموعة «ألاميدا للرعاية الصحية»، ومن بينها مستشفى دار الفؤاد والسلام الدولي، ومركز الإكسير لرعاية أمراض الجهاز الهضمي والكبد، والمركز الألماني للعلاج الطبيعي وإعادة التأهيل، وعيادات طبيبي للرعاية الصحية العامة.



وتعليقًا على هذه الشراكة، صرح معتز لطفي، رئيس قطاع تطوير الأعمال والشراكات بشركة ڤاليو، أن توقيع اتفاقية تعاون مع مجموعة «ألاميدا للرعاية الصحية» يعكس التزام الشركة المتواصل بتوفير خدمات فائقة الجودة للجميع، ولا سيما في مجال الرعاية الصحية، حيث تعد هذه الشراكة هي الأحدث ضمن سلسلة من الاتفاقيات المتنوعة التي قامت الشركة بتوقيعها مع مجموعة من أبرز مؤسسات الرعاية الصحية. وأضاف لطفي، أن الشركة قامت باختيار مجموعة «ألاميدا للرعاية الصحية» لما تقدمه من أحدث حلول التكنولوجيا الطبية من خلال فريق عمل يضم نخبة من أكفأ الأطباء بما يضمن حصول العملاء على أفضل خدمات الرعاية الصحية دون القلق بشأن الأعباء المادية الخاصة بتكاليف الرعاية الصحية. وأشار لطفي إلى أن حلول الدفع المرنة التي توفرها منصة ڤاليو والمصممة لتلبية الاحتياجات المالية للعملاء سوف تساهم في تسهيل حصولهم على خدمات الرعاية الصحية بأعلى مستويات الجودة.



ومن جانبه، أعرب إسلام إدريس، رئيس قطاع التسويق بمجموعة «ألاميدا للرعاية الصحية»، عن سعادته بالتعاون مع شركة ڤاليو والتي ستثمر عن تقديم باقة متكاملة من حلول السداد المرنة لعملاء المجموعة، مشيرًا إلى أن هذه الشراكة سوف تساهم في تسهيل حصول العملاء على خدمات الرعاية فائقة الجودة وإمكانية الحصول على التمويل بكل سهولة، فضلًا عن تعزيز قدرة المرضى للسداد عن طريق خطط الدفع المرنة الخاصة بشركة ڤاليو. حيث تغطي هذه الشراكة مختلف المدن والمناطق الرئيسية في مصر، بما في ذلك مستشفيات السلام الدولي، ودار الفؤاد، وإليكسير، وطبيبي وهو مركز متخصص في الرعاية المنزلية ويقدم خدماته من خلال فريق طبي متخصص لتقديم أفضل الخدمات الصحية بالمنزل أو عن طريق التطبيب عن بعد، والمركز الألماني للعلاج الطبيعي وإعادة التأهيل، وتتماشى هذه الشراكة مع التزام المجموعة بتوسيع قاعدة عملائها وتوفير خدمات الرعاية الصحية عالية الجودة لجميع المصريين.



وتواصل شركة «ڤاليو»، منذ إنشائها أواخر عام 2017، في إحداث طفرة في قطاع تكنولوجيا الخدمات المالية من خلال تقديم باقة من الخدمات العصرية، وذلك في إطار استراتيجيتها التي تهدف إلى تعزيز نمط الحياة المتطور، والمساهمة في تعزيز الشمول المالي في جميع أنحاء البلاد. يُذكر أن شركة ڤاليو تنفرد بسجل حافل بالإنجازات في مجال تكنولوجيا الخدمات المالية في السوق المصري على مدار السنوات الماضية، وذلك عبر تقديم باقة ابتكارية من الخدمات المالية، وهو ما ساهم في ترسيخ مكانتها الرائدة في صدارة مقدمي الخدمات والحلول المالية الابتكارية في السوق المصري، وذلك إلى جانب دورها المحوري في تعزيز الشمول المالي في السوق المصري. وقد نجحت «ڤاليو» في ترسيخ مكانتها الرائدة كأفضل مزود لخدمات الشراء الآن والدفع لاحقًا (BNPL) في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك بفضل منتجاتها "U" وبرنامج "Ulter" الذي يتيح للعملاء سداد مدفوعات المنتجات عالية القيمة الذي قامت الشركة بطرحه مؤخرًا. بالإضافة إلى ذلك، تقدم الشركة مجموعة من حلول وخدمات الاستثمار وبرنامج القروض النقدية، والادخار، من خلال منتجاتها الفريدة «AZ Valu» و«EFG Hermes ONE» و«شقلباظ». وتقوم الشركة بتقديم مجموعة من الحلول والخدمات المالية للشركات من خلال منصة «ڤاليو بيزنس». كما قامت الشركة مؤخرًا بإطلاق بطاقة ائتمانية جديدة حصريًا لعملاء ڤاليو وبطاقة مسبقة الدفع بالتعاون مع شركة فيزا.



خلال توقيع الاتفاقية