شكرا لقرائتكم خبر عن وزير البترول يتابع تطور تنفيذ المنصة الرقمية للخامات التعدينية والان مع تفاصيل الخبر

تابع المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية تطور تنفيذ المنصة الرقمية للخامات التعدينية، وذلك بمقر الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية.

وتعتبر المنصة جزءا من مشروع اعادة هيكلة نظام التراخيص وتمثل أداه لتحسين أداء قطاع التعدين المصري، حيث سيتوافر عليها المعلومات الجيولوجية والخرائط المطلوبة من قبل المستثمرين.

وأكد الملا إن الوزارة تدعم بقوة تشغيل المنصة وذلك لتسهيل الحصول علي التراخيص والموافقات اللازمة للبدء والإسراع في عمليات البحث والاستكشاف ودعم الاستثمار في هذا القطاع الواعد بما يملكه من إمكانيات تخدم صناعات تعظيم القيمة المضافة والاقتصاد الوطنى.

وتجدر الاشارة إلى أن هيئة الثروة المعدنية قامت بتوقيع تحالف مع كبرى الشركات العاملة في مجال انشاء المنصات الرقمية علي مستوي العالم.