شكرا لقرائتكم خبر عن «أسمنت القصيم»: إيداع أسهم العوض لمساهمي «أسمنت حائل» وإتمام الاستحواذ والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة أسمنت القصيم الانتهاء من الإجراءات التكميلية للاستحواذ على كامل أسهم شركة أسمنت حائل، وإيداع أسهم العوض لمساهمي الأخيرة المستحقين وإدراجها اليوم الخميس.
وكانت شركة أسمنت القصيم قد أعلنت على موقع تداول السعودية أمس الأول نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية الحادية والخمسين والمتضمن الموافقة على زيادة رأس مال أسمنت القصيم لغرض الاستحواذ على كامل أسهم شركة أسمنت حائل وإتمام صفقة الاستحواذ.
ونوهت أسمنت القصيم بأنها ستعلن في وقت لاحق إيداع المبالغ العائدة من بيع كسور الأسهم الناتجة عن صفقة الاستحواذ في حسابات مساهمي أسمنت حائل المستحقين حسبما هو موضح في مستند العرض وتعميم المساهمين.
وكانت شركة أسمنت القصيم قد أعلنت على موقع تداول السعودية أمس الأول نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية الحادية والخمسين والمتضمن الموافقة على زيادة رأس مال أسمنت القصيم لغرض الاستحواذ على كامل أسهم شركة أسمنت حائل وإتمام صفقة الاستحواذ.
ونوهت أسمنت القصيم بأنها ستعلن في وقت لاحق إيداع المبالغ العائدة من بيع كسور الأسهم الناتجة عن صفقة الاستحواذ في حسابات مساهمي أسمنت حائل المستحقين حسبما هو موضح في مستند العرض وتعميم المساهمين.