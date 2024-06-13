شكرا لقرائتكم خبر عن موجز الاقتصاد.. "التنمية الصناعية" تعلن تيسيرات جديدة للحصول على أراض صناعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر موقع الخليج 365 اليوم الخميس 13-6-2024 عدد من الأخبار الاقتصادية المحلية والعالمية الهامة، منها وزير البترول يتابع تطور تنفيذ المنصة الرقمية للخامات التعدينية، ووزيرة التعاون الدولى توقع مع السفيرة الأمريكية اتفاقيات 8 منح تنموية بـ130مليون دولار.

"التنمية الصناعية" تعلن تيسيرات جديدة للحصول على الأراضى الصناعية

فى نطاق جلسات العمل المشترك مع إتحاد الصناعات المصرية لمناقشة ومشاركة أهم المستحدثات الداعمة للإستثمار بالقطاع الصناعى، قامت الدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، بعقد اجتماع مع أعضاء لجنة "التراخيص الصناعية وتقنين القطاع غير الرسمي" بإتحاد الصناعات المصرية برئاسة السيد المهندس محمود سرج بمقر الإتحاد، وذلك لمناقشة أهم المستجدات المرتبطة بالإجراءات التى إتخذتها الهيئة لتيسير منح التراخيص وتخصيص الأراضي الصناعية، وكذا الإعلان عن كافة تفاصيل التيسيرات المالية الجديدة للحصول على الأراض الصناعية والتي تم إقرارها من قبل مجلس الوزراء مؤخراً، إضافةً لبحث عدد من التحديات التى تواجه بعض المستثمرين.

وزير البترول يتابع تطور تنفيذ المنصة الرقمية للخامات التعدينية

تابع المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية تطور تنفيذ المنصة الرقمية للخامات التعدينية، وذلك بمقر الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية

وزير التجارة يبحث مع المصنعين الأتراك حوافز الاستثمار بالسوق المصرى

عقد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة لقاءً مع ممثلي اتحاد المصنعين الأتراك Musiad بمشاركة عدد من الشركات التركية الراغبة في الاستثمار في مصر في عدد من القطاعات تشمل صناعات الصلب والطاقة الجديدة والمتجددة وقطاعات الألومنيوم والمنسوجات والملابس وغيرها، وذلك في ختام زيارته لمدينة إسطنبول التركية للمشاركة في الاجتماع غير الرسمي لوزراء تجارة مجموعة دول الثماني النامية الإسلامية D8، حضر اللقاء السفير عمرو الحمامي، سفير مصر في أنقرة، والوزير مفوض تجاري/ علي باشا، رئيس المكتب التجاري المصري في إسطنبول.

وزارة التجارة توقف 4 شركات عن التصدير إلى دول الاتحاد الأوروبى

قررت وزارة الصناعة والتجارة وقف 4 شركات عن تصدير البطاطس إلى عدة دول منها الاتحاد الأوروبي- والمملكة المتحدة- وروسيا الاتحادية- الدول التى تشترط استيراد البطاطس من مناطق إنتاج خالية من العفن البني، وذلك حتى نهاية الموسم الحالى 2023/2024 بحسب ما جاء في الجريدة الرسمية.

وزيرة التعاون الدولي توقع مع السفيرة الأمريكية اتفاقيات 8 منح تنموية بـ130 مليون دولار

وقعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، مع هيرو مصطفى جارج، السفيرة الأمريكية لدى مصر، اتفاقيات 8 منح تنموية لا ترد بقيمة 130 مليون دولار من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وذلك في إطار برنامج العلاقات الاقتصادية المشتركة بين البلدين، بما يعزز جهود التعاون الإنمائي، لدعم تنفيذ رؤية الدولة التنموية في مختلف المجالات، ويحفز جهود تحقيق التنمية المستدامة، وذلك بحضور شون جونز، مدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية الجديد في مصر.

هالة السعيد: 4 مليارات جنيه لتنفيذ 323 مشروعا تنمويا بمحافظة كفر الشيخ بخطة 23/2024

أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية خطة المواطن الاستثمارية لمحافظة كفر الشيخ للعام المالي الحالي 2023/2024، وذلك في إطار مواصلة الإعلان عن خطة المواطن في كافة محافظات الجمهورية للعام الخامس على التوالي، بهدف توعية المواطنين بشأن توجهات وأولويات خطة التنمية المستدامة للعام المالي (23/2024)، ودورها في تحقيق "رؤية مصر 2030".

وزارة الاتصالات تواصل تنمية المهارات الرقمية للشباب في إطار مبادرة "حياة كريمة رقمية"

تواصل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تنفيذ برامجها لبناء القدرات وتنمية المهارات الرقمية للشباب في قرى مبادرة "حياة كريمة" وذلك في إطار خطة التطوير المؤسسي التي تنفذها الوزارة.

وزارة الاتصالات تفتح باب التسجيل فى "مبادرة بُناة مصر الرقمية"

أطلقت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات دورة جديدة من "مبادرة بُناة مصر الرقمية" للعام الدراسي 2024/2025، والمبادرة هي منحة مجانية تهدف إلى إعداد كوادر تقنية متميزة وتنمية القدرات الإبداعية للشباب، وبناء شراكات طويلة الأجل مع الشركات العالمية والجامعات المتخصصة لإتاحة فرص بناء خبرات عملية، وأيضًا تطوير مهارات الأكاديميين.

وزير التجارة يعلن توفير فرصة استثمارية برأسمال 700 مليون دولار بمحافظة بورسعيد

أعلن المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة أن شركة شيريكجي أوغلو التركية للملابس الجاهزة حصلت على موافقة بإقامة مشروع لتصنيع الجينز في محافظة بورسعيد على مساحة 100 ألف متر مربع وبتكلفة استثمارية تبلغ 700 مليون دولار ويوفر نحو 5 آلاف فرصة عمل بالمرحلة الأولى، وذلك بناءً على الترتيبات التي أجراها الوزير مع اللواء/ عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، حيث سيتم التشاور مع الشركة لتحديد أفضل مكان لإقامة المصنع بالمحافظة بما يلبي خططها الإنتاجية والتصديرية.

الإحصاء: 26 مليار دولار حجم التبادل التجارى بين مصر ومجموعة السبع عام 2023

أصدر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء بياناً صحفياً حول العلاقات الاقتصادية بين مصر ودول مجموعة السبع حيث أظهرت بيانات الجهاز اليوم الخميس عن وصول حجم التبادل التجارى بين مصر ودول مجموعة السبع إلى 26 مليار دولار خلال عام 2023 مقابل 31.3 مليار دولار خلال عام 2022 .

رانيا المشاط تبحث مع مسئولى الوكالة الصينية تفعيل مذكرة التفاهم حول مبادلة الديون

خلال فعاليات الملتقى الأول لبنك التنمية الجديد في مصر، التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، رانج مينج، نائب مدير عام إدارة التعاون الدولي بالوكالة الصينية للتعاون الانمائي الدولي، لبحث جهود تعزيز التعاون المشترك ومتابعة الشراكات الجارية في ضوء العلاقات المصرية الصينية.

"البريد المصرى" تصدر طابعا تذكريا بمناسبة مرور 90 عاما على إنشاء الإذاعة

أصدرت الهيئة القومية للبريد طابعًا بريديًا تذكريًا بمناسبة الاحتفال بمرور 90 عامًا على إنشاء الإذاعة المصرية، والتي تعد من أقدم الإذاعات في العالم وتمثل أرشيفًا هائلاً للتاريخ المصري الحديث وساهمت بشكل كبير في تشكيل الوجدان المصري والعربي.

الضرائب: الممولون مالكو وحدات سكنية مطالبون بإخطار المأموريات عند تأجيرها

طالبت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية الممولين من الأشخاص الطبيعيين الذين يمتلكون وحدة سكنية أو وحدة مصيفية أو محل ويقومون بتأجير أي منهم سواء إيجار محدد المدة أو إيجار مفروش، بضرورة إخطار المأمورية المختصة بتلك الواقعة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ التأجير، لأن الإيرادات المحققة من هذا التأجير تخضع للضريبة على إيرادات الثروة العقارية، وعدم الإخطارعنها يعرضهم للمساءلة القانونية، وذلك تنفيذا لأحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم (206 ) لسنة 2020 ،مشيرة إلى أن عدم فتح ملف ضريبي عن هذا النشاط، وعدم الإقرارعن الإيرادات الناتجة عن التأجير في إقرار ضريبة الدخل السنوية هو صورة من صور التهرب الضريبى.