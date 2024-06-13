شكرا لقرائتكم خبر عن صعود مؤشرات قطاعات البورصة بجلسة الخميس باستثناء "التبغ" والسياحة والان مع تفاصيل الخبر

ارتفعت مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الخميس، على رأسها الموارد الأساسية بنسبة 4.9%، أعقبه قطاع التجارة والموزعون بنسبة 2.3%، يليه قطاعات الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات، والرعاية الصحية والأدوية، والعقارات، والمقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 1.9%، 1.8%، 1.7%، 1.4%، على التوالي.

وصعد قطاعا الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات، والمنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 1.1%، وقفزت قطاعات الطاقة والخدمات المساندة، والخدمات المالية غير المصرفية، ومواد البناء بنسبة 0.7%، 0.6%، 0.4%، على الترتيب، وزاد قطاعا البنوك، وخدمات النقل والشحن بنسبة 0.2%، 0.1%، على التوالي، فيما تراجعت قطاعات الأغذية والمشروبات والتبغ، والخدمات التعليمية، والسياحة والترفيه بنسبة 1.1%، 1%، 0.2%، على الترتيب.



وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات للجلسة الرابعة على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع، وسط تداولات بلغت 2.9 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 23 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.793 تريليون جنيه.



وبلغ حجم التداول على الأسهم 767.1 مليون ورقة مالية بقيمة 2.9 مليار جنيه، عبر تنفيذ 74.4 ألف عملية لعدد 203 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 75.98% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 18.83%، والعرب على 5.19%، واستحوذت المؤسسات على 37.78% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 62.21%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 59.3 مليون جنيه، 8.2 مليون جنيه، 4 ملايين جنيه، 21.9 مليون جنيه، 208.1 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات المؤسسات المصرية للشراء بقيمة 301.5 مليون جنيه.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.09% ليغلق عند مستوى 26417 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.29% ليغلق عند مستوى 32383 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.08% ليغلق عند مستوى 11415 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.04% ليغلق عند مستوى 5929 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.19% ليغلق عند مستوى 8555 نقطة، وزاد مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 2.15% ليغلق عند مستوى 2609 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 0.96% ليغلق عند مستوى 6520 نقطة، وقفز مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 1683 نقطة.