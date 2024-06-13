شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع المؤشر الرئيسى للبورصة بنسبة 0.04% خلال تعاملات الأسبوع المنتهى والان مع تفاصيل الخبر

تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 26417.60 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهي، فيما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 2.95% ليغلق عند مستوى 5929.76 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" نموًا بنسبة 2.34% ليغلق عند مستوى 8555.84 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" نموًا بنسبة 0.24% ليغلق عند مستوى 32383.99 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز بنسبة 1.59% ليغلق عند مستوى 6520.83 نقطة.

وربح رأس المال السوقى للبورصة المصرية نحو 10.5 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 1.793 تريليون جنيه، بنسبة نمو 0.6%، وصعد رأس المال السوقى للمؤشر الرئيسى من 1.157 تريليون جنيه إلى 1.157 تريليون جنيه، بنسبة نمو 0.1%، وزاد رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 371.8 مليار جنيه إلى 378.1 مليار جنيه بنسبة نمو 1.7%.

وارتفع رأس المال للمؤشر الأوسع نطاقًا من 1.528 تريليون جنيه إلى 1.535 تريليون جنيه بنسبة نمو 0.5%، وهبط رأس المال السوقى لبورصة النيل من 3.1 مليار جنيه إلى 3 مليارات جنيه بنسبة انخفاض 1.3%.

وبالنسبة للتداول، ارتفع إجمالى قيمة التداول بالبورصة المصرية إلى 212.5 مليار جنيه خلال الأسبوع المنتهى، فى حين بلغت كمية التداول نحو 3.460 مليار ورقة منفذة على 377 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالى قيمة تداول قدرها 188.7 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 3.320 مليار ورقة منفذة على 431 ألف عملية خلال الأسبوع الماضى، واستحوذت الأسهم على 6.23% من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة، فى حين مثلت قيمة التداول للسندات وأذون الخزانة نحو 93.77%، وفقًا للتقرير الأسبوعى للبورصة المصرية.

ووزعت إجماليات التداول للشركات المدرجة فى مؤشرات البورصة بين 9.5 مليار جنيه بالمؤشر الرئيسى للبورصة بحجم تداول 798.5 مليون ورقة مالية منفذة، وعمليات 179.2 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 70" نحو 2.5 مليار جنيه، بحجم تداول 1.4 مليار ورقة مالية منفذة من خلال 128.6 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 100" نحو 12 مليار جنيه بحجم تداول 2.2 مليار ورقة مالية منفذة من خلال 307.8 ألف عملية.



