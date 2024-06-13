شكرا لقرائتكم خبر عن 4 أزمات كبرى قد تهدد نمو الاقتصاد العالمي خلال السنوات المقبلة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - ربما يكون الاقتصاد العالمي في طريقه إلى الاستقرار بعد سنوات من الاضطراب غير المسبوق، وفق ما ذكر موقع أكسيوس الأمريكي.
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وقد يكون لتباطؤ نمو التجارة تأثير أكبر مما كان عليه في السنوات السابقة. ووصف البنك الدولي في تقرير له توقعات التجارة بأنها "باهتة" وحذر من أن الحواجز التجارية "تنتشر بوتيرة تاريخية".
وقال كوسي: "هناك خطر كبير يواجه الاقتصاد العالمي من بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول كما أن التوقعات العالمية الضعيفة أصبحت أضعف".
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ومن المتوقع أن ينمو نصيب الفرد من الدخل في الاقتصادات النامية بنسبة 3% في المتوسط حتى عام 2026 وهو أقل من نسبة 3.8% المسجلة في أواخر العقد الأول من هذا القرن.
معدل مماثل ل2023من المتوقع أن ينمو الاقتصاد العالمي بمعدل مماثل لعام 2023 خلال السنة الجارية وفقًا لأحدث توقعات البنك الدولي. وأظهرت التوقعات الاقتصادية أن أداء البلدان في جميع أنحاء العالم جاء أفضل من المتوقع. لكن مع ذلك فهناك 4 أزمات اقتصادية كبرى يمكن أن تهدد هذا النمو، وتؤدي بالاقتصاد العالمي إلى حافة الهاوية، وهي: التضخم وارتفاع أسعار الفائدة والتوترات التجارية والصراعات الجيوسياسية، مما قد يجعل العقد المقبل أكثر تباطؤا من العقد السابق.
تجنب الركود ولكن...قال أيهان كوسي نائب كبير الاقتصاديين في البنك الدولي : "عندما ننظر إلى الأرقام الرئيسية فقد نقول أنه قد تم تجنب الركود العالمي لكن خلاصة القول هي أنه سيكون من الحكمة أن يبقي صناع السياسات أعينهم على المؤشرات فمعدلات النمو لا تزال بطيئة للغاية بحيث لا يمكن تحقيق أي تقدم".
توقعات نمو الاقتصاد العالمييتوقع الاقتصاديون في البنك الدولي أن يستمر النمو العالمي عند 2.6% في عام 2024 بزيادة قدرها 0.2 % عن بداية العام. وفي العامين المقبلين من المتوقع أن ينتعش النمو قليلاً ليصل إلى متوسط 2.7% وهذا أقل من معدل نمو الاقتصاد العالمي البالغ 3.1% في المتوسط في العقد الذي سبق الوباء.
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وقد يكون لتباطؤ نمو التجارة تأثير أكبر مما كان عليه في السنوات السابقة. ووصف البنك الدولي في تقرير له توقعات التجارة بأنها "باهتة" وحذر من أن الحواجز التجارية "تنتشر بوتيرة تاريخية".
الوضع الحالي للتضخميتوقع البنك أن يتراجع التضخم العالمي بشكل أبطأ مما كان يعتقد سابقًا ليصل في المتوسط إلى 3.5% هذا العام. وفي المقابل، يقول الاقتصاديون إن مدى التخفيضات المتوقعة في أسعار الفائدة قد أصبح معتدلاً.
وقال كوسي: "هناك خطر كبير يواجه الاقتصاد العالمي من بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول كما أن التوقعات العالمية الضعيفة أصبحت أضعف".
توقعات الاقتصاد الأمرىكيإلى حد كبير تقول التوقعات الأكثر تفاؤلاً للاقتصاد الأمريكي - على الرغم من ارتفاع أسعار الفائدة – بزيادة مرونته. ومن المتوقع أن يبلغ النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة 2.5% هذا العام أي ما يقرب من نقطة مئوية كاملة أعلى من المتوقع قبل ستة أشهر فقط.
آفاق الدول الفقيرةلكن التوقعات أكثر قتامة بالنسبة للدول الفقيرة حيث خفض البنك الدولي توقعات النمو بين البلدان المنخفضة الدخل على الرغم من أن النمو سيظل أسرع مما كان عليه في عام 2023.
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ومن المتوقع أن ينمو نصيب الفرد من الدخل في الاقتصادات النامية بنسبة 3% في المتوسط حتى عام 2026 وهو أقل من نسبة 3.8% المسجلة في أواخر العقد الأول من هذا القرن.