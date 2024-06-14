شكرا لقرائتكم خبر عن الصناعات الهندسية: هيكلة شركات القابضة المعدنية أنقذها من التصفية وتحولت للربحية والان مع تفاصيل الخبر

‏أكد المهندس خالد الفقى، ‏عضو مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية، أن هيكلة الشركات التابعة، سواء للقابضة للصناعات المعدنية، أو غيرها من الشركات القابضة الثانية نجحت في إنقاذ تلك الشركات من التصفيه وحوتلها من تحقيق الخسائر إلى تحقيق أرباح، وكان على رأسها في القابضة المعدنية شركة النحاس المصرية والنصر للمطروقات والنصر للمواسير، وهي شركات كانت تعاني من خسائر، إضافة إلى شركة ميتالكو الشركة المصرية للانشاءات المعدنية، التي تواصل تحقيق الخسائر.

‏وأضاف خالد الفقي، لـ"الخليج 365" أنه كما نجحت خطة الهيكلة في 3 شركات يمكن أن تنجح خطه الهيكلة في شركة ميتالكو من خلال حصولها على حجم عمل كبير، سواء من الشركات التابعة أو من شركات الكهرباء حيث إن الشركة متخصصة في تنفيذ أبراج الكهرباء والعديد من الأعمال الأخرى، وهي التي أنشأت الهنجر الكبير لشركة النصر للسيارات، والذي سيقام فيه واحد من أهم مصانع السيارات خلال الفترة المقبلة.

وأوضح الفقى، إن تغيير قيادة الشركة في فترة سابقة أكدت أنه يمكن إنقاذ هذه الشركة وتحولها من الخسارة إلى الربحية، ‏لافتا إلى أن وجود قيادة محترفة على كفاءة عالية، يمكنها بسهولة تغيير وضع الشركة من خلال العمل، ومتابعة العمل ومتابعة العاملين وتوفير حجم عمل مناسب للعاملين؛ لأن الصناعة التي تقوم بها الشركة هي صناعة مطلوبة للغاية، وبالتالي يمكن تحول هذه الشركة من الخسارة إلى الربحية والحفاظ على العاملين فيها دون تصفيتها.

‏وأشار الفقي أن الدكتور محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام نجح خلال الفترة الماضية في دعم الشركات وتدعيم الشركات بشكل كبير، وبالتالي فإن المطالب تنصب على تدعيم شركة ميتالكو ودعمها من خلال الشركة القابضة للصناعات المعدنية حتى تستمر وتدعم الصناعة الوطنية نظرا لخبرتها الطويلة في أعمال الإنشاءات الكبيرة فالشركة هي التي أنشأت منطقة الروبيكى، وهي منطقة حيوية للاقتصاد المصري.