شكرا لقرائتكم خبر عن أوابك: استمرار نمو الطلب العالمى على الغاز المسال مدعوما بنمو الطلب الآسيوي والان مع تفاصيل الخبر

ذكر تقرير تطورات الغاز الطبيعى المسال والهيدروجين استمرار الطلب العالمي على الغاز الطبيعي المسال في النمو، مدعوما بنمو الطلب الآسيوي وبالأخص في الصين، حيث ارتفع إجمالي الواردات عالمياً إلى 107.9 ليسجل بذلك رقماً قياسياً جديداً هو الأعلى تاريخياً، بمعدل نمو على أساس سنوي 3.2%.

وأضاف التقرير الذى أعده المهندس وائل حامد خبير الصناعات الغازية بمنظة الأقطار العربية المصدرة للبترول "أوابك"، أن الدول العربية قد حافظت على مستوى صادراتها الذي بلغ 28.9 مليون طن بحصة سوقية حوالي 27%.

وبلغ إجمالي الواردات من الغاز الطبيعي المسال في السوق الأوروبي (دول الاتحاد الأوروبي، وبريطانيا، وتركيا)، خلال الربع الأول من عام 2024 نحو 30 مليون طن، مقابل 34.8 مليون طن خلال الربع المماثل من عام 2023، بنسبة تراجع على أساس سنوي 13.8% وهذا التراجع الفصلي في الواردات يعود إلى تراجع الطلب على الغاز في التدفئة بفضل ظروف الشتاء المعتدل نسبياً، ووفرة إمدادات الغاز عبر خطوط الأنابيب من النرويج والجزائر إلى دول الاتحاد الأوروبي، علاوة على امتلاء مخزونات الغاز الأوروبية والتي وصلت نسبتها إلى 58.7% بنهاية مارس 2024، مقارنة بـ 55.8% نفس الفترة من العام الماضي، ونحو %26% خلال عام 2022.